En moderne globetrotter

Knud Fl. Larsen Fredag, 02. april 2021 - 09:06

Indtil nu er det blevet til 143 lande spredt over hele kloden, som 70-årige Carl Johan Colberg har besøgt, siden han som ganske ung og nyuddannet radiotelegrafist i 1974 rejste fra Danmark til England til sin første mønstring på et skib, der skulle i langfart.

- Dengang vidste jeg selvfølgelig ikke, at jeg skulle komme til at besøge så mange forskellige lande. Selvfølgelig vidste jeg heller ikke på det tidspunkt, at Grønland skulle komme til at fylde så meget i mit liv, som det har gjort, fortæller Carl Johan Colberg, i hans hyggelige hus i Korinth på Sydfyn i midten af marts, hvor det rigtige forår endnu lader vente på sig.

37 år i Grønland

Med en uddannelse som radiotelegrafist i bagagen var Grønland en oplagt mulighed for en ung mand, som skulle ud at se verden. For Carl Johan Colberg blev det til i alt 37 år i Grønland.

Alle årene i Tele-Post, som organisationen hedder i dag. I Nuuk, Tasiilaq, Qasigiannguit og i Aasiaat har Carl Johan Colberg boet. Har rejst de fleste steder i Grønland. Kystradiochef og leder af forskellige radiostationer er nogle af titlerne, som har stået på visitkortene.

- Det har været spændende. Jeg har oplevet så mange ting og fået venner og bekendtskaber for livet. De grønlandske ting på væggen vidner om den store kærlighed til Grønland og ikke mindst til håndbolden i Grønland.

Minder fra mange år i Grønland er der naturligvis blevet plads til på væggen i stuen i huset på Sydfyn. Knud Fl. Larsen

Carl Johan Colberg var i mange år en meget kompetent håndbolddommer, som alle håndboldinteresserede i Grønland kendte. Han var i bestyrelsen for håndboldforbundet i flere perioder og endda formand i nogle år.

- Vi besluttede i 1990, at vi ville have et herrelandshold. Vi udvalgte 16 unge spillere, og så rejste vi på træningslejr på Lanzarote. Bagefter deltog vi i en stor turnering i Italien. Flere af de spillere, som vi havde med er stadig på en eller anden måde aktive i sportens verden. Kronen på værket var selvfølgelig, at Grønland var med ved verdensmesterskaberne hele tre gange.

At rejse er at leve

Det var H. C. Andersen, der udtrykte sig på den måde. Her midt i Coronatiden siger Carl Johan Colberg det på en lidt anden måde:

- Jeg bliver skør, hvis jeg ikke snart kommer ud at rejse igen.

Inden verden lukkede ned var der planlagt en rejse, som ikke blev til noget. Nu drømmer Carl Johan Colberg om at rejse til Chile og videre til Påskeøen, så snart det igen bliver muligt at rejse. Hvis ikke det bliver i år, bliver det på et andet tidspunkt.

- Jeg skal nok komme afsted igen, siger en optimistisk Carl Johan Colberg.

Alle de store oplevelser og indtryk

Det er svært at sige, hvad der er de største oplevelser. Der er så mange fra de 143 lande, som det foreløbig er blevet til. Her er lidt af det, som Carl Johan Colberg fortalte om:

Galápagosøerne med det fantastiske dyreliv, hvor menneskene må vige for dyrene. Peru med de mange minder fra inkakulturen og ikke mindst de berømte ruiner Machu Picchu.

Algier, hvor man rejste i ørkenen med militærbeskyttelse. Mursi stammen i Etiopien, hvor kvinderne går med de berømte lerskiver i læberne. Tanzania med det fantastiske dyreliv på savannen. Indien, Pakistan, Nepal. De store og vilde bjerge i Himalaya. Stepperne i Mongoliet.

Det lukkede land Nordkorea, hvor der var fire sikkerhedsfolk til at passe på et lille selskab på seks personer. Naturligvis har også Vietnam med alle krigsminderne været en stor og skræmmende oplevelse. Det har Syrien og Afghanistan også.

Svigter hukommelsen eller er der noget, som Carl Johan Colberg skal have helt på det rene, er der hjælp at hente. De mange scrapbøger på reolerne er gode at ty til. En bog fra hver rejse. Hvis ikke det kan hjælpe, er der hjælp at hente på væggene og i skabene overalt i huset, hvor de forskellige genstande, som er blevet bragt med hjem fra rejserne har deres plads.

Der er styr på alle 143 rejser. Hver rejse har sin egen mappe. Knud Fl. Larsen

Der er mindst en ting fra hvert af de 143 lande. Det er som at gå rundt i et spændende museum. Hinduistiske guder, koranen, en afrikansk kærlighedsgud, en lille kaffekande fra en beduinstamme, smykker fra Afrika, tallerkner af ler fra kvinderne i Etiopien, æg fra en struds, tempelløver fra Nepal, en lommelærke fra den sovjetiske hær og naturligvis grønlandske husflidsarbejder er blot nogle af de ting, som man kan fordybe sig i.

Carl Johan Colberg er en fantastisk fortæller. Timerne med ham flyver afsted. Til den mere muntre afdeling hører fortællingen om, at en truende diskusprolaps fuldstændig forsvandt efter en lang og hård tur på ryggen af en kamel. En slags fysioterapi var det.

De Berejstes Klub

Carl Johan Colberg er med i foreningen De Berejstes Klub. Der findes 195 lande på kloden. Flere af foreningens medlemmer har besøgt alle 195.

- For mig drejer det sig ikke om at rejse til et land bare for at kunne sige, at nu har jeg også været der. Jeg rejser for oplevelsernes skyld og for at møde mennesker. Det er så ganske utroligt, hvor meget venlighed og interesse man møder, når man rejser ude i den store verden, slutter Carl Johan Egede Colberg.

Sit mellemnavn Egede har Carl Johan Colberg normalt aldrig brugt, men stamtavlen fortæller, at Carl Johan Colberg er ottende tipoldebarn af Hans Egede.