Redaktionen Onsdag, 30. november 2022 - 17:50

Aviaja Rakel Sanimuinaq Kristiansen har slået rødder i Nuuk. Nu er det hjem. Siden hun som syvårig første gang flyttede fra sin fødeby, Ittoqqortoormiit, har hun rykket mellem Danmark og Grønland. Men ikke mere. Hun har fundet ro i sit liv. Hun er gået gennem ild og vand og mere til, for at nå dertil, men nu har hun fundet sig selv. Sit rigtige jeg, og prøver ikke længere at flygte fra sin skæbnebestemte angakkoq (shaman)-rolle, som den andenfødte af sin mor, der også er angakkoq og nedstammer fra en lang linje af angakkut i Østgrønland.

- Shamanisme er en metode. Det er ikke en tro, det bliver tit misforstået, understreger hun.

I et gult halvhus i midten af Nuuk, er der medicinhjul i stuen og masser af ulut på væggene, mixet med heliumballoner efter datteren Mathildes fireårs fødselsdag, og lyskæder, der giver stuen et hyggeligt skær.

Aviaja er datter af Therecie Sanimuinaq Pedersen og Erik Sanimuinaq Pedersen, der ikke er hendes biologiske far, men ham som hun kalder far. Han kom ind i hendes liv, da hun var ti år.

- Han blev øjeblikkeligt min far og jeg tog hans efternavn, siger hun.

Hendes mor er opvokset på den gammeldags facon, som Aviaja siger det, i en traditionel fangerfamilie ca 100 kilometer fra Ittoqqortoormiit, hvor man blev fangerkone eller fanger.

- Jeg er den første generation, der er født på sygehus, siger Aviaja, der altså kun er 38 år.

Hendes mor er faktisk ikke den andenfødte og var derfor ikke i begyndelsen ikke udset til at være nogen angakkoq, men den andenfødte i familien, var blevet skræmt fra vid og sans af kirkens skrækkampagne om at shamanisme var ondskab, så da hjælpere fra åndeverdenen kom til hende, flygtede hun simpelthen ud af et vindue. Der skete hende ikke noget, hun var bare så rædselsslagen, at hun flygtede den hurtigste vej ud.

- Den skræk var i løbet af få generationer simpelthen gået helt ind til marven, fortæller Aviaja.

Læs hele historien i denne uges AG. Få adgang her: