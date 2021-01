Modernas corona-vaccine har fået videnskabens dom

Videnskab.dk Tirsdag, 05. januar 2021 - 13:30

Endnu en corona-vaccine er højst sandsynligt på vej til Danmark. Den er lavet af den amerikanske virksomhed Moderna, som allerede i efteråret begejstret fortalte om vaccinens gode virkning til alverdens medier.

Men først for nyligt – dagen før nytårsaften 2020 – fik Modernas vaccine en egentlig videnskabelig blåstempling, da resultaterne af virksomhedens såkaldte fase 3-forsøg blev publiceret i det anerkendte tidsskrift New England Journal of Medicine (NEJM). Det skriver Videnskab.dk.

Studiet bekræfter, at vaccinen virker over al forventning: I forsøget med 30.420 deltagere havde vaccinen en effekt på 94,1 procent, viser de statistiske beregninger.

- 94,1 procent er en kæmpe effekt. Det viser, at vaccinen virker. Det har stor betydning, siger Claus Ekstrøm, der er professor i biostatistik på Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet, efter at han har læst den videnskabelige artikel, til Videnskab.dk.

Uafhængige forskere

Til forskel fra de informationer, Moderna allerede har lagt frem i pressemeddelelser, er resultaterne af forsøget med vaccinen nu fagfællebedømt og kvalitetstjekket af uafhængige forskere, som det kræves, før et studie kan blive optaget i et videnskabeligt tidsskrift.

- De publicerede resultater svarer til det, der allerede er velbeskrevet i medierne, så nu ved vi, at Moderna ikke har oversolgt effekten, siger Søren Riis Paludan, der er professor i immunologi og vaccineforsker på Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, til Videnskab.dk.

I forsøget blev 30.420 frivillige forsøgspersoner fra USA tilfældigt inddelt i to grupper. Hver forsøgsdeltager fik to indsprøjtninger med 28 dages mellemrum.

Den ene gruppe fik Modernas RNA-vaccine. Den anden gruppe fik saltvandsindsprøjtninger (placebo). Hverken forsøgspersonerne eller de sundhedsprofessionelle, der gav indsprøjtningerne, vidste, hvem der fik hvad. Det kaldes et dobbeltblindet forsøg og laves for at undgå bias.

Ingen alvorlige bivirkninger

Resultat viser, at Modernas vaccine i høj grad beskyttede forsøgspersonerne mod COVID-19.

196 forsøgsdeltagere fik i de to måneder, forsøget varede, symptomer og blev testet positive for COVID-19. 185 af dem havde fået placebo. Kun 11 var blevet vaccineret.

30 forsøgspersoner blev alvorligt syge af COVID-19. Alle 30 var i den gruppe, der havde fået placebo.

Ingen forsøgsdeltagere fik alvorlige bivirkninger af vaccinen, men mange fik milde gener. Mest hyppigt var ømhed omkring stikket, som plagede 86 procent af dem, der fik vaccinen. Ømheden gik i langt de fleste tilfælde over i løbet af et par dage.

Effekten blev målt på voksne personer i alle aldersgrupper, samt på risikogrupper som for eksempel overvægtige og folk med diabetes.

Selv om det nye studie altså lever op til forventningerne og giver dokumentation for, at to doser af Modernas RNA-vaccine i høj grad beskytter mod COVID-19, er der stadig en del, der mangler svar på.

Tvivl om effektens holdbarhed

For eksempel vides det endnu ikke, hvor længe immuniteten holder, efter at man er blevet vaccineret.

I de to måneder, forsøget varede, gav vaccinen høj beskyttelse, og resultater fra Modernas meget mindre fase 1-forsøg, som blev publiceret i NEJM sidste år, indikerer, at effekten holder i mindst tre måneder.

Men udover de to-tre måneder ved ingen, hvor længe vaccinen bliver ved med at virke så godt, som den gjorde i det publicerede fase 3-forsøg.

- Mit bud er, at effekten holder i mindst et år. Men det er kun et gæt, baseret på hvad man ved om varigheden af den type immunitet, som vaccinen giver, siger Søren Riis Paludan til Videnskab.dk.