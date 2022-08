Moderna stævner Pfizer/BioNTech for at krænke vaccine-patenter

Ritzau Fredag, 26. august 2022 - 16:56

Den amerikanske medicinalvirksomhed Moderna har lagt sag an mod konkurrenten Pfizer/BioNTech for at have krænket patentrettigheder. Det skal være sket i forbindelse med produktion af covid-19-vaccine med den såkaldte mRNA-teknik, som Moderna hævder, at Pfeizer har kopieret.

Moderna mener, at Pfizer/BioNTechs covid-19-vaccine Comirnaty krænker patentrettigheder, som Moderna fik mellem 2010 og 2016 i forbindelse med Modernas mRNA-teknologi.

Teknologien var epokegørende for udviklingen af Modernas egen mRNA covid-19-vaccine, Spikevax.

Pfizer/BioNTech kopierede denne teknologi uden at få Modernas tilladelse til at udvikle Comirnaty, hedder det i en presseerklæring fra selskabet.

Pfizer/BioNTech har ikke umiddelbart kommenteret sagsanlægget.

Moderna oplyser, at selskabet ikke har til hensigt at få fjernet Pfizer's vaccine fra markedet eller hindre fremtidigt salg af dets vacciner. Selskabet søger heller ikke at få kompensation for skader på dets salg.

- Vi har lagt sag an for at beskytte den teknologiplatform, som vi var først med, og som vi investerede milliarder af dollar i, siger Modernas administrerende direktør, Stéphane Bancel.

Pfizer/BioNTech har fået andre sagsanlæg i forbindelse med deres vacciner.

/ritzau/Reuters