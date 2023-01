Mobning og fravær tynger Kommune Qeqertalik

Kassaaluk Kristensen Mandag, 09. januar 2023 - 13:54

13 procent af medarbejderne i Kommune Qeqertalik har oplevet mobning på arbejdspladsen de seneste 12 måneder forud for en spørgeskemaundersøgelse.

Mobning defineres som gentagene ubehaglig eller nedværdigende behandling af en medarbejder, hvor medarbejderen har svært ved at forsvare sig imod behandlingen.

Samtidig oplever 32 procent af medarbejderne, altså hver tredje medarbejder, at sygdom og fravær er et problem i deres afdeling.

Det viser en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, som Kommune Qeqertalik har gennemført i foråret 2022.

Kommunaldirektør i Kommune Qeqertalik, Nivi Strunz oplyser til Sermitsiaq.AG, at bycheferne i de fire byer, Aasiaat, Qasigiannguit, Kangaatsiaq og Qeqertarsuaq er blevet bedt om at udarbejde en præsentation af tiltag, som er målrettet byernes kommunale medarbejdere for at højne trivslen. Centraladministrationen forventer at modtage præsentationerne denne måned.

Høj arbejdsglæde

Til trods for at mange har oplevet mobning på arbejdspladsen og problemer omkring fravær og sygdom i afdelinger, viser spørgeskemaundersøgelsen også, at arbejdsglæden og loyaliteten blandt medarbejderne i det kommunale regi flere steder ligger højt.

Politisk sekretariat i kommunen ligger lavest i forhold til arbejdsglæde, hvor arbejdsglæden er vurderet som 58 point ud af 100. Også loyalitetsfølelsen ligger lavest i samme afdeling, hvor den er noteret som samlet 67 point ud af 100.

For at følge op på undersøgelsens resultater har HR-afdelingen i Kommune Qeqertalik været på en rundtur i kommunens fire byer for at klæde ledergrupperne på til, hvordan man bedst muligt kan arbejde for bedre arbejdsmiljø.

Flere kommuner undersøger trivsel

Sermitsiaq.AG arbejder på at få uddybende oplysninger omkring trivselsundersøgelsen og hvilke tiltag, centraladministrationen selv har for at forbedre arbejdstrivslen udover bychefernes forslag.

Kommune Qeqertalik er ikke den eneste kommune, der undersøger medarbejdernes trivsel. Også Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommunia har lavet medarbejdertrivselsundersøgelser sidste år, hvor Sermitsiaq.AG også satte fokus på resultater og tiltag heraf.