Mobil-iværksættere har USA i kikkerten

Walter Turnowsky Mandag, 04. marts 2019 - 11:06

Poul Holm, Luk Siegstad og Jeanne Holm er netop kommet hjem fra Mobile World Congress, hvor de promoverede deres Attavik-koncept, der gør det muligt at benytte mobiltelefoner i områder uden mobildækning. Det sker ved, at telefonerne bruger hinanden til at kunne tale, sms’e og sende data udenfor mobildækning.

Det er ikke mindst USA, Attavik har i kikkerten: Iværksætterne vurderer, at mulighederne er store i mange egne af USA, hvor mobildækningen langt fra er i top.

På konferencen i Barcelona fik Attavik bekræftet deres forventninger.

- Styrken i Attavik-konceptet ligger i, at det kan gøre det økonomisk muligt at tilbyde mobilservices på steder, hvor det ellers ikke kan betale sig. Dermed bliver Attavik et reelt – og attraktivt – alternativ, som vi tror vil tiltrække stor interesse blandt amerikanske tele-operatører, siger George Stepancich, der repræsenterer Attavik i USA.

Produkter skal gøres klar til markedet

Det er investorer og strategiske samarbejdspartnere, Attavik er på jagt efter. Og virksomheden har behov for investorer, der er villige til at se langsigtede muligheder, og som forstår de tekniske og markedsmæssige muligheder i Attavik-konceptet. Investeringerne skal bruges til at videreudvikle de tekniske platforme, apps og værktøjer, og til at gøre produkterne modne, så de kan markedsføres.

- Det gik rigtigt godt på Mobile Word Congress: Der er stor interesse for Attavik og det interessante er, at vi får gæster der specifikt kommer til konferencen, fordi det er os, de skal møde, fortæller Attavik-stiftter Poul Holm

- De vil tale med os om mulige samarbejder.

LÆS OGSÅ: Attavik til verdens største messe for mobilteknologi

- For nøjagtigt fire år stod vi her første gang. Dengang var vi placeret i en særlig kategori med overskriften ’Companies to watch – Four years from now’ for nye ideer, man vurde­rede havde muligheden for at udvikle sig til noget større.

- Og her i 2019 – fire år senere – er vi så blevet inviteret med på hovedkongressen på en officiel stand. Det er en milepæl, vi er stolte af, siger han.