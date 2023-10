Mette F.: Flere uenigheder i rigsfællesskabet er et sundhedstegn

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 03. oktober 2023 - 08:56

Statsminster Mette Frederiksen har tirsdag afholdt den traditionelle åbningstale i Folketinget.

Statsministeren kom i sin tale også ind på de interne forhold mellem Danmark, Grønland og Færøerne.

Hun forberedte sin kolleger på flere diskussioner mellem landene i fremtiden:

- Også i rigsfællesskabet skal vi have et tæt og respektfuldt samarbejde med plads til de forskelligheder, der naturligt ligger i at være tre lande.

Flere uenigheder end tidligere

- Diskussionerne er blevet mere robuste, og jeg tror alle i Folketinget skal indstille sig på at diskussionerne mere og mere mindre om det man ser i andre politiske sammenhænge. I en moderne virkelighed vil der være flere uenigheder i rigsfællesskabet end tidligere, siger Mette Frederiksen.

De grønlandske folketingsmedlemmer Aaja Chemnitz og Markus E. Olsen deltog også i åbningen. Trine Juncher Jørgensen

Hun mener, at udviklingen viser, at forholdet internt i Kongeriget er blevet mere lige:

- Jeg ser det ikke som en modsætning til de resultater vi skaber. Der afspejler, at vi bevæger os væk fra et ulige magtforhold, og det er grundlæggende et sundhedstegn.

- Der var engang, hvor der var et danmark og to andre lande i rigsfællesskabet. Det er slut nu. Det er ikke Danmark, der skal bestemme fremtiden for hverken Grønland eller Færøerne. Det er en beslutning, der tilhører Nuuk og Thorshavn, siger Mette Frederiksen.

Kommer efter flere uenigheder

Statsministerens udmelding skal ses i lyset af, at der blandt andet mellem Grønland og Danmark har været betydelige udfordringer gennem det seneste år.

Naalakkersuisut har blandt andet været stærkt utilfreds med Danmarks udnævnelse af en dansk karrierediplomat til "arktisk ambassadør". Her står Grønland fast på, at der skal findes en diplomat med grønlandsk baggrund, og sagen har endnu ikke fundet en endelig løsning.

Derudover har formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA), også udtrykt stor utilfredshed med, at udredningen omkring den såkaldte spiralsag er blevet forsinket.

Glædede sig over ny ordning

Under sin tale kom Statsministeren også ind på det nye tiltag i Folketinget, hvor det nu officielt er tilladt at tale grønlandsk og færøsk:

- Så længe vi har et rigsfællesskab. Og det håber jeg personligt, at vi har i mange år. Så skal det være et ligeværdigt samarbejde mellem tre lande, tre folk og tre nationer.



- Og tre sprog. Som nu kan ytres her fra talerstolen. Jeg hilser det velkomment, at man fremover kan tale grønlandsk og færøsk i vores fælles parlament. Selvfølgelig er sproget en central del af vores identitet, siger Mette Frederiksen.