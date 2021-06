Mittarfeqarfiits besparelser skaber nye arbejdspladser

Redaktionen Lørdag, 12. juni 2021 - 10:46

For at minimere driftsomkostninger på helikopterflyvepladser, som sjældent beflyves eller kun beflyves dele af året, har Mittarfeqarfiit A/S i flere tilfælde indgået aftaler med lokale entreprenører om udførsel af forskellige driftsopgaver, ligesom selskabet har indgået aftale med KNI i samtlige bygder omkring driften af helikopterflyvepladserne eller heliporte.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Og alle som arbejder på en heliport har været igennem et godkendt uddannelsesforløb, hvor de blandt andet er blevet sikkerhedsgodkendt og oplært i passagerbetjening og de andre lovpligtige kurser, som kræves. Det oplyser Irene Jeppson, der er kommunikationschef i Mittarfeqarfiit. Og netop denne oplæringsmetode af medarbejdere, som tidligere ikke har arbejdet i heliporte eller lufthavne, fungerer upåklageligt, siger leder på heliport.

Sikker oplæring

- Vores ansatte i heliportene udfører et vigtigt arbejde. De er oplært til at sørge for passager ekspedition og fragt handling, helikopter-handling samt til at udføre administrative opgaver.

- Driften af Mittarfeqarfiits heliporte er godkendt af Trafikstyrelsen, som rutinemæssigt auditerer heliportene, oplyser Irene Jeppson.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: