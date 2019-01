Mittarfeqarfiit: Nyt radiosystem vil øge regulariteten

Walter Turnowsky Fredag, 25. januar 2019 - 13:36

Mittarfeqarfiit er netop nu i gang med et omfattende projekt, der skal opgradere hele radiokommunikationen ved de grønlandske lufthavne. Problemet med de gamle kommunikationsudstyr er, at det er vanskeligt at få nye reservedele, og der er for mange nedbrud.

- Det nye kommunikationssystem skal gøre kommunikationen mellem tårne og fly mere sikker og robust overfor nedbrud. Det gamle system er desværre blevet for gammelt, og det bliver dyrt og vanskeligt at servicere det. Med det nye system får vi en større sikkerhed for, at driften kan opretholdes, Niels Erik Petersen, chef for Mittarfeqarfiits CNS-afdeling, som er den afdeling, der har ansvaret for teknologien, der håndterer kommunikationen mellem tårn og fly.

Det nye system vil blive testet i Sisimiut, og efter de indledende tests, vil det over en årrække blive rullet ud over hele landet.