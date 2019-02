Mittarfeqarfiit overtager flere opgaver

Redaktionen Søndag, 03. februar 2019 - 11:28

Mittarfeqarfiit har de seneste år været i gang med effektivisering, så medarbejderne kan tage flere opgaver. Det skriver Mittarfeqarfiit i en pressemeddelelse.

Selskabet gør det for at undgå lukketider trods sygdom på nogle funktioner, lyder det.

Lufthavnene i landet er små og kræver ikke mange medarbejdere. Men de medarbejdere der er til rådighed skal kunne løse en række opgaver for at lufthavnene skal kunne fungere optimalt. Opgaverne strækker sig fra brand og redning, håndtering af passagerer og last til kommunikation med flyene, oplyser Mittarfeqarfiit.

Effektiv med det samme ressourcer

Arbejdsopgaverne kræver oftest en uddannelse og oplæring. Derfor har Mittarfeqarfiit oprettet en afdeling, der beskæftiger sig med multifunktionelle medarbejdere.

- Vi har ikke så mange flyvninger, for eksempel i Kastrup. Derfor må vi deles om opgaverne. Det har vi altid gjort i større eller mindre omfang, men nu er vi begyndt at sætte det i system, forklarer Gaba Lennert-Kleemann, ground handling manager i Mittarfeqarfiit, ifølge pressemeddelelsen.

Efter effektiviseringen har Mittarfeqarfiit overtaget nogle af de opgaver, som flyselskaberne ellers stod for, for eksempel håndtering af passagerer og last, som Air Greenland stod for i Aasiaat og Paamiut.

- Med multifunktions-tanken opfordrer vi faggrænser og medarbejdere. Der kan være skepsis, når man er uddannet til en funktion og bliver bedt om at lære nogle helt andre kompetencer. Vores erfaring er dog, at alle godt kan se fordelene, fortæller Gaba Lennert-Kleemann ifølge pressemeddelelsen.

Fordelene er blandt andet, at lufthavnene langt hen ad vejen kan minimere omkostninger ved at klare opgaverne selv, når der opstår sygdomme eller uforudsete hændelser, oplyser Mittarfeqarfiit i pressemeddelelsen.