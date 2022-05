Mittarfeqarfiit løfter omsætning - fremtidig organisering er uafklaret

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 31. maj 2022 - 09:47

Selvstyrets lufthavnsselskab har været hårdt ramt af coronapandemien, fordi selskabet har været tvunget til at holde lufthavne og heliporte åbne samtidig med, at antallet af flyvninger har været stærkt reduceret.

Selvom 2021 også var præget af corona, bød året på en højere omsætning end i 2020, fremgår det af Mittarfeqarfiits årsregnskab, der er blevet offentliggjort på Inatsisartuts hjemmeside.

Nettoomsætningen landede således på 309 millioner kroner mod 257 millioner kroner året før - en stigning på 52 millioner kroner.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal starter, og her fremgår det, at 2021 blev bedre end 2020, men stadigvæk ligger betydeligt lavere end 2019:

Mittarfeqarfiit

Ifølge ledelsesberetningen fik Mittarfeqarfiit i 2021 65 millioner kroner fra Selvstyret som kompensation for manglende indtjening på grund af coronapandemien. Det er væsentligt mindre end i 2020, hvor selskabet modtog 123 millioner kroner i kompensation.

163.000 passagerer færre end i 2019

Årets resultat blev ligeledes forbedret kraftigt fra et underskud i 2020 på 16 millioner kroner til et overskud på 33 millioner kroner i 2021.

En tabel i regnskabet viser, at også antallet af passagerer gik frem, men at der gik 163.000 færre passagerer igennem de grønlandske lufthavne i 2021 end i 2019 før coronapandemien.

Mittarfeqarfiit

Store forandringer på vej

Naalakkersuisut havde forberedt at lovforslag til forårssamlingen, som skulle indlemme Mittarfeqarfiit i Kalaallit Airports Holding.

Manøvren skal foretages, fordi Mittarfeqarfiit mister en væsentlig indtægtskilde i forbindelse med, at Kalaallit Airports International skal drive de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat. Desuden ventes trafikken i Kangerlussuaq at blive minimal i forhold til i dag, hvor lufthavnen er indgangsporten til Grønland.

Om Mittarfeqarfiit Varetager infrastrukturen for lufttransport af personer og gods gennem 13 lufthavne og 46 helikopterflyvepladser. Beskæftiger cirka 400 medarbejdere Kilde: Mittarfeqarfiit

I regnskabet skriver Mittarfeqarfiit, at der er nedsat en arbejdsgruppe mellem Mittarfeqarfiit, Kalaallit Airports, Departementet for Boliger og Infrastruktur og Departement for Finanser, der skal komme med forslag til den nye organisering af lufthavnsdriften her i landet, og at man forventer, at den politiske beslutning bliver taget i efteråret.

Kigger man i Naalakkersuisuts Politisk-Økonomisk Beretning står der lidt mere om planerne med Mittarfeqarfiit.

Kræver flere analyser - efterlæb er stor udfordring

- Loven om sammenlægningen af Mittarfeqarfiit og Kalaallit Airports A/S skulle efter planen være blevet behandlet på Inatsisartuts forårssamling 2022. Der har imidlertid vist sig behov for yderligere økonomiske analyser og beregninger af nogle af lovforslagets konsekvenser. Det gælder særligt omkostningerne ved en eventuel omdannelse af Mitttarfeqarfiit samt analyser af de økonomiske konsekvenser for servicekontrakterne, står der i beretningen.

Beretningen berører også en anden udfordring i Mittarfeqarfiit - et vedligeholdelsesefterslæb på omkring en milliard kroner. Efterslæbet skal indhentes ligegyldig, hvordan den fremtidige struktur bliver, skriver Naalakkersuisut:

- Et reinvesteringsefterlæb som forudsætter prioriteringer for at opretholde de flyvesikkerhedsmæssige mindstekrav, og som vil skulle indhentes over den kommende årrække. Vedligeholdelsesefterslæbet skal indhentes uanset den ejermæssige struktur, og er uafhængigt af omlægningen af lufthavnsstrukturen.

I regnskabet betegner Mittarfeqarfiit efterslæbet som en langsigtet udfordring for selskabet, og det understreges, at nødvendige investeringer altid prioriteres, så lufthavnene er sikkerhedsmæssigt forsvarligt vedligeholdt.