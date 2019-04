Mistilliden til Nikkulaat vokser

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 07. april 2019 - 12:49

- Udvalget for Fiskeri-, Fangst- og Landbrug ser sig derfor nødsaget til at orientere såvel det øvrige Inatsisartut som offentligheden om, at Naalakkersuisuoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug ikke længere har udvalgets tillid.

En alvorlig meddelelse fra Inatsisartuts fiskeriudvalg tikkede ind på samtlige medier i Grønlands mailindbakke fredag den 5. april kl. 17:30.

Udvalgets syv medlemmer er Henrik Fleischer (S), Karl-Kristian Kruse (S), Mala Høy Kúko (S), Aqqaluaq B. Egede (IA), Múte B. Egede (IA), Steen Lynge (D) og Hans Enoksen (PN).

Udvalget begrunder deres manglende tillid med, at Naalakkersuisoq for fiskeri, Nikkulaat Jeremiassen (S), direkte modsiger sig selv. Nikkulaat Jeremiassen har i et tidligere paragraf 37 spørgsmål svaret, at der tyder på overfiskeri af hellefisk. I et interview har han dog sagt, at fiskeriet er baseret på bæredygtigt fiskeri.

Hvad siger partierne

Det tyder på at udvalgets manglende tillid spreder sig hurtigt i Inatsisartut.

I en kort meddelelse oplyser IA’s formand Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG, at IA har samme opfattelse som udvalget, der udtrykker mistillid mod Nikkulaat Jeremiassen.

- Vi mener det samme som udvalget, siger Múte B. Egede.

Inuit Ataqatigiit har otte medlemmer i Inatsisartut.

Flere bestemmer sig mandag

Partii-Naleraq vil drøfte sagen videre mandag morgen og vil tage stilling bagefter. Pele Broberg oplyser til Sermitsiaq.AG, at partiet sandsynligvis vil mene det samme som udvalget, da partiets formand, Hans Enoksen, er medlem i udvalget. Partiet vil offentliggøre deres endelige stilling efter mødet mandag.

Partii Naleraq har tre medlemmer i Inatsisartut.

Siumuts gruppe i Inatsisartut har endnu taget stilling til, eller holdt møde om Nikkulaat Jeremiassens position. Karl-Kristian Kruse oplyser til KNR, at gruppen vil holde møde mandag, men vil ikke komme ind på hvilken indstilling han vil give Siumut-gruppen.

Naalakkersuisuts støtteparti, Demokraatit, meddeler til Sermitsiaq.AG, at partiet allerede har snakket om sagen.

- Vi vil udtrykke vores mening, når vi er klar, skriver Randi Vestergaard Evaldsen til Sermitsiaq.AG og oplyser at det nok vil ske i starten af den kommende uge.

Samarbejdspartiet oplyser, at de melder ud mandag.

Det er ikke lykkedes for Sermitsiaq.AG at indhente kommentarer fra Nunatta Qitornai og Atassut.

Endvidere har Sermitsiaq.AG rettet henvendelse til Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) for at få en kommentar om udvalgets udmelding. Formanden for Naalakkersuisut svarer dog heller ikke på henvendelserne.