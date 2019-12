Dem mistede vi i 2019

Niels Ole Qvist Tirsdag, 31. december 2019 - 07:49

Ida Heinrich

2019 begyndte trist. Operasanger Ida Heinrich (f. 1979) døde i midten af februar af kræft. 39 år gammel. Hun efterlod to børn.

Kort før sin bortgang, blev hun interviewet af Igloo Magazine. En samtale, der bekræftede hendes viljestyrke og kærlighed til sine børn og nærmeste. Blandt hendes sidste budskaber var blandt andet disse, gengivet af Igloo Magazine:

- Vær glad for livet. Hvis vi kun er nedtrykte, bliver vi svage. Kærlighed er det vigtigste. Behandl alle mennesker ens. Luk ikke folk ude. Bagtal ikke. Vi skal føle glæde, varme og være selskabelige. Egenomsorg, nærhed og kærlighed. Børn er dem, der underviser bedst i kærlighed, selvom de ikke ved det selv.

Efter meddelelsen om Ida Heinrichs alt for tidlige bortgang strømmede det ind med smukke mindeord til landets nyhedsredaktioner.

Anda Kuitse Leiff Josefsen

Anda Kuitse

Den kendte trommedanser afgik ved døden en lørdag i september. Han blev født i Kulusuk i 1951 som søn af trommedanserne Miikka og Vilhelm Kuitse. Anda Kuitse var bærer af en lang tradition. Han lærte sangene fra sin far, som havde lært dem af sin far. I et mindeord skrev Naalakkersuisut, at han vil blive husket »for sit vigtige arbejde med at videreføre ældre, østgrønlandske sange og trommedansen til nye generationer, så de ikke går tabt for eftertiden«.

Stephen Heilmann Leiff Josefsen

Stephen Heilmann

I juni døde den kendte radiomand Stephen Heilmann. Han fik sit første job i mediebranchen tilbage i 1967 og avancerede til at være direktør for KNR. Politik var også en stor interesse. I fire år (1983 til 1987) var han landsstyremedlem for kultur, kirke og undervisning.

- Da man i 2007 skulle uddele Hjemmestyrets Fortjenstmedalje, Nersornaat i sølv, var det naturligt, at han fik den som et vidnesbyrd på hans store betydning for grønlandsk kulturliv, skrev Naalakkersuisut i et mindeord.

Emilie Lennert arkiv

Emilie Lennert

Den 87 årige ildsjæl og æresborger i Sisimiut gik bort i maj. Emilie Lennert arbejdede i over 50 år for samfundet og var en af de første kvinder, som blev valgt ind i en kommunalbestyrelse; det var i 1967.

I 1975 blev hun borgmester. I alt var hun medlem af kommunalbestyrelsen i 34 år, heraf 12 år som formand og borgmester. Desuden sad hun også i en årrække i landstinget (1984 til 95)

- Emilies mest langvarige og engagerede indsats har været inden for det lokalpolitiske og udviklingen af det kommunale. Hun har en stor del af æren for, at Sisimiut i dag kendes som en velfungerende, aktiv og driftig by, skrev nuværende borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen, i et mindeord.

Larsêraq Skifte Leiff Josefsen

Larserâq Skifte

I april omkom Larserâq Skifte i forbindelse med en faldulykke.

- Det er ikke til at fatte, skrev Svend Hardenberg i et mindeord og tilføjede: - Mange kendte Larserâq for hans hjertevarme sind, og det store menneske han var. Han var kendt for sin arbejdskapacitet og var en kilde til inspiration for mange. Det er mangelfuldt, at med ord alene at skulle beskrive et menneske som Larserâq, for han prægede både sit nærmiljø og samfundet, igennem sit opmuntrende sind, både i kulturen og i sportens verden. Sisimiut og Grønland bliver ikke det samme uden Larserâq, skrev Svend Hardenberg.

Larserâq Skifte blev 67 år.

Peder Munk Pedersen Inatsisartuts Bureau

Peder Munk Pedersen

Hans karriere strakte sig vidt. Han indledte sit virke som journalist på AG og blev siden redaktør for Sermitsiaq. Herfra tog han springet til fiskerierhvervet og var direktør i rederiforeningen APK og siden fiskeridirektoratet. Kort før sin død fik han overrakt Nersornaat i sølv i Polar Seafoods lokaler i Aalborg af formanden for Inatsisartut, Vivian Motzfeldt.

