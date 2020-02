Mistænkt i 27 år: Anholdt for at dræbe og partere lig

Ritzaus Bureau Fredag, 07. februar 2020 - 10:48

Københavns Politi har tilsyneladende fået et bemærkelsesværdigt gennembrud i en 27 år gammel drabssag fra Sydeuropa.

I sommeren 1993 blev en dansk mand dræbt i Portugal. En anden dansker - Rasmus Kierkegaard Kristiansen - blev mistænkt for drabet.

Men han forsvandt og har siden været internationalt efterlyst.

Efter næsten tre årtier er han nu blevet anholdt i Brasilien. Det skriver B.T. Over for Ritzau bekræfter Københavns Politi, at en 51-årig mand er blevet anholdt i Brasilien i en sag, der handler om et drab begået i Portugal.

Men politiet ønsker ikke at oplyse, hvem den anholdte er, og om der er tale om Rasmus Kierkegaard Kristiansen.

Københavns Politi oplyser, at man er i dialog med de brasilianske myndigheder om at få den anholdte udleveret til Danmark.

Parteret lig

Det var den dengang 37-årige Erik Højer Christensen, der blev dræbt i 1993. Ifølge oplysninger fra politiet blev han efterfølgende parteret med en sav - en såkaldt fukssvans.

Forud for drabet var Rasmus Kierkegaard Kristiansen og Erik Højer Christensen sammen kørt fra England, hvor sidstnævnte boede.

De satte kurs mod det nordlige Portugal, fordi Erik Højer Christensen angiveligt havde en idé om, at der ville være en stor fortjeneste ved at købe brugte, tyske luksusbiler og sælge dem i Sydeuropa, skriver B.T.

Men da de ankom til Portugal, blev Højer Christensen dræbt og parteret.

Hans underkrop blev to uger senere fundet i et skovområde ved Amarante øst for havnebyen Porto.

Resten af liget er aldrig fundet.