Mistænkt 'bodypacker' anholdt

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 08. november 2022 - 08:53

En mand i 30'erne blev mandag anholdt i Kangerlussuaq. Manden var netop ankommet fra Danmark, og politiet mistænker ham for at smugle stoffer indvortes.

Manden er blevet fragtet til Nuuk, hvor han skal fremstilles i kredsretten i løbet af tirsdag, fortæller vagtchef Palli Augustinussen til Sermitsiaq.AG.

Vagtchefen ønsker af hensyn til efterforskningen ikke på nuværende tidspunkt at oplyse flere detaljer i sagen, som for eksempel hvilket stof manden er mistænkt for at have smuglet:

Bosiddende i Grønland

- Nu skal vi i retten og se, om vi får ham tilbageholdt, siger han.

Han kan dog fortælle, at den mistænkte er bosiddende i Grønland.

LÆS OGSÅ: Hashsmugling: Endnu et dødsoffer

Politiet har flere gange i år advaret mod smuglermetoden, hvor kroppen bruges til at skjule stoffer - en såkaldt bodypacker.

Politiet har set en kraftig stigning i antallet af opdagede tilfælde, og indtil videre har tre smuglere mistet livet i år, fordi de har smuglet stoffer indvortes.