Mislykket landing påvirker flytrafikken

Anders Rytoft Torsdag, 15. juni 2023 - 12:43

Onsdag formiddag måtte atlantflyveren Tuukkaq, som igen er på vingerne efter en parkeringsskade i København, opgive at lande i Pituffik på grund af meget lave skyer.

Det oplyser Air Greenland i et opslag på Facebook.

Og eftersom, at der var mangel på sengepladser i sengepladser i Kangerlussuaq, blev Tuukkaq nødt til at flyve til Keflavik, hvor den landede senere på eftermiddagen. Her har passagerene og besætningen sovet natten over.

- Denne ændring kommer desværre til at berøre vores kunder, der skal flyve på atlantruten fra København til Kangerlussuaq i morgen torsdag den 15. juni. Tuukkaq når nemlig ikke at komme til København til tiden, skriver Air Greenland.

Ingen ledige fly på markedet

Flyvningen til Pituffik gennemføres i dag, men den mislykkede landing onsdag påvirker flytrafikken de næste par dage.

LÆS OGSÅ: Tuukkaq tilbage på vingerne efter "parkerings-skade"

Air Greenland tilføjer, at selskabet har forsøgt at finde et erstatningsfly, men uden held. Der er tilsynelandene ikke passende ledelige fly på markedet lige nu.

- Derfor er vi gået i gang med at fordele torsdagens passagerer på vores forskellige afgange de næste par dage. Det betyder, at en del passagerer må blive der, hvor de er lidt endnu.

I dag har Air Greenland nogle af passagererne med på ruten mellem Narsarsuaq og København, som opereres af Jettimes Boeing 737 og deres besætning, men det er ikke alle, der kommer med.

- De, der ikke kommer med på denne afgang, må vi bede om at blive, hvor de er, og ikke møde ind i Københavns lufthavn, da vi har udfordringer med at finde overnatninger i København.

Vente til lørdag

Air Greenland er gået i gang med at ændre rejseplanerne for de berørte kunder, hvorfor flyselskabet beder dem om at holde øje med deres mail og SMS.

- Vi fordeler kunderne på den ordinære atlantafgang fredag med Tuukkaq, og indsætter en ekstra afgang med Jettime også. Det er dog ikke nok kapacitet, hvorfor nogle må vente til lørdagsafgangen, og nogle få til søndagsafgangen med Tuukkaq.

Der er iøvrigt ikke muligt at få en tidligere afgang end den rejseplan, man modtager.

- Vi beklager de gener ændringen medfører for vores kunder.