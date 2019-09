MIO: Traumatiserede børn mangler behandling

Walter Turnowsky Mandag, 16. september 2019 - 16:36

Børn, der udsættes for seksuelle overgreb eller andre voldsomme hændelser, kan opleve traumatisk stress (PTSD) på samme måde, som soldater med krigstraumer.

Men selvom en del børn i landet udsættes for traumatiske oplevelser, så er der tale om et overset problem, vurderer børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

- I øjeblikket tester fagfolk ikke børn for traumer og PTSD i Grønland, dette udelukkende fordi der ikke er værktøjer til det. Psykologer og andre faggrupper vil gerne være med til, at ændre dette, dog kræver det ressourcer, bl.a. økonomisk og personalemæssigt, samt opbakning fra Selvstyret til, at løfte området, siger hun i en pressemeddelelse.

Kendskab til tests skal udbredes

Børnetalsmanden har sammen med forskellige fagfolk deltaget i er kursus, der omhandlede forskellige tests til børn udsat for traumer. Disse tests der ved at bliver standardiseret til grønlandske forhold, således de kan benyttes i hele landet.

- Standardiseringen af værktøjer til vores behandlere, kvalificerer brugen af testredskaberne i en grønlandsk kontekst. Vigtige testredskaber som vi i øjeblikket mangler. Dette er et stykke pionerarbejde, der kan være med til at udvikle området for psykisk hjælp i Grønland. Et område vi bør støtte op om, siger Aviâja Egede Lynge, der understreger, at næste skridt må være at udbrede kendskabet til disse tests til personer, der arbejder professionelt med børn.

PTSD kan i det lange løb påvirke barnets indlæring, adfærd og selvbillede negativt.