MIO: Qeqertalik bryder en del af Børnekonventionen

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 28. maj 2020 - 14:06

MIO’s rejserapport fra Kommune Qeqertalik er dyster læsning.

Ifølge MIO efterlever Kommune Qeqertalik ikke 18 af de 54 artikler i Børnekonventionen.

I alt har 63 voksne og 42 børn henvendt sig til MIO, da institutionen havde rundrejse i kommunen. Rejsen resulterede i 29 underretninger på baggrund af bekymring og MIO's skærpede underretningspligt.

Tabuisering af seksuelle overgreb

Seksuelle overgreb, der bliver tabuiseret og langsommelig sagsbehandling, er nogle af de ting, som MIO vælger at sætte fokus på i deres rejserapport fra Kommune Qeqertalik. Ifølge børnerettighedsinstitutionen er der et stort mørketal i kommunen.

- Særligt fagfolk fortæller, at der er mørketal om seksuelle krænkelser. Underrapporteringen forklares blandt andet med, at ”alle kender alle”, hvilket får den konsekvens, at hvis et barn bliver krænket, er det den voksne, der beskyttes, skriver MIO i rapporten.

Borgere har mulighed for at indsende anonyme underretninger til kommunen vedrørende børnesager. Men mange lader være med at underrette af frygt for konsekvenser for dem selv og deres familie, lyder det.

- MIO modtager en henvendelse om en sag, hvor flere børn er blevet krænket af den samme mand. Informanten fortæller, at det efterfølgende forlød, at sagerne både var uden beviser og forældede.

Mobbekultur og langsom sagsbehandling

Blandt flere alvorlige emner, sætter institutionen fokus på, at børn og unge mobber hinanden. Børns sprogbrug er voldsomt, når børnene ikke er under opsyn. Det er dog ikke kun hos børn og unge, mobningen foregår.

- Psykisk vold i form af mobning bliver ofte reduceret til alene at foregå blandt børn. Det er vigtigt at fremhæve her, at mobning og psykisk vold har sammenhæng med den udbredte mobning blandt voksne, skriver MIO.

Citat fra en 14-årig dreng i rapporten:

Jeg føler ikke, at jeg bliver beskyttet, når jeg bliver drillet af elever

En lang række anbefalinger er udstukket i rejserapporten.

Blandt andet skal sagsbehandlingen i den kommunale regi speedes op, så underretninger af sager om børn kan behandles i en fornuftig tidsramme.

Samtidig bør kommunen sætte fokus på forebyggelse, opsøgende arbejde, tilsyn og tværfagligt arbejde.

MIO har været i Kommune Qeqertalik i efteråret 2019.