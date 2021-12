MIO: Manglende information fra myndighederne bekymrer forældrene

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 06. december 2021 - 13:57

Der har i den seneste tid været smitte blandt skolebørn og forældre på skolerne i Nuuk. Myndighederne har derfor lavet restriktioner først i Nuuk og i Upernavik, hvor disse restriktioner stoppede den 5. december. Nu er der kommet nye restriktioner i hele landet, hvis der har været smittede indenfor de seneste 14 dage.

Børn i alderen 2-12 år har ikke kunnet være i butikker, som ikke sælger dagligvarer, restauranter, fitnesscentre og andre offentlige steder, da de ikke er vaccineret fra 21. november til den 5. decemeber. Mens børnene kunne gå i skole, selvom nogle skoler er hårdt ramt af smittespredning.

Flere og flere forældre har givet udtryk for, at de mangler information fra myndighederne, og mange forældre har udtrykt forvirring og bekymring over at sende deres børn i skole, selvom børnene ikke må være i butikker og i restauranter.

- Lige nu hersker der forvirring og utryghed blandt forældrene. Derfor vil jeg opfordre myndighederne til at kommunikere oftere og klarere om corona-situationen. Lav for eksempel en Facebook-side til forældre med kommunikation om corona i et klart, tydeligt og enkelt sprog, opfordrer Aviâja Egede Lynge.

Utryghed og utilfredshed

Der har været smittespredning i Qasigiannguit, hvor 53 er blevet smittet, og langt de fleste er børn. Mens der også har været smittespredning i Nuuk og i Upernavik.

Børnetalsmanden mener, at uklarhed og mangel på informationer skaber unødvendig utryghed og utilfredshed i befolkningen.

- Vi så under denne og sidste uges strømsvigt, hvordan myndighedernes krisekommunikation kunne skabe ro i befolkningen. Samme strategi bør myndighederne udvikle i forhold til corona, opfordrer børnetalsmanden.

Naalakkersuisut hold det seneste pressemøde den 12. november.