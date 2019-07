MIO: Vi har et højt mørketal

Redaktionen Mandag, 15. juli 2019 - 07:39

- Et godt børneliv handler også om barnets ret til en sund fysisk og psykisk udvikling, til læring og uddannelse, til et sundt liv og retten til fritid og sin egen kultur. Der er meget fokus på børn og unge, der allerede har en social sag, fordi det ofte er dem, der kommer frem, når en ny rapport eller dokumentar udkommer. Dem skal vi naturligvis også fokusere på her og nu, siger børnetalsmanden i en pressemeddelelse, som er udsendt i forbindelse med en større undersøgelse, hvor 295 børn er blevet spurgt til, hvordan man fremmer deres rettigheder.

- Men vi har nogle meget høje mørketal, der handler om børn og unge, der har brug for hjælp på en anden måde, og dem ser vi ikke og de bliver meget ofte glemt. Disse børn skal en National Handlingsplan også omfavne, fastslår børnetalsmanden.

FN-konvention

Rapporten viser, at børns rettigheder ikke kun omhandler de socialt udsatte børn, som jævnligt fylder medierne. Hvis Grønland skal efterleve FN’s Børnekonvention, skal en kommende National Handlingsplan sigte efter at skabe et godt børneliv for alle børn i Grønland, fremgår det af en pressemeddelelse fra børnetalsmandsinstitutionen.



Rapporten ”Børns anbefalinger til en National Handlingsplan for implementering af FN’s Konvention om Barnets rettigheder i Grønland” er blevet til på baggrund af en FN-anbefaling om at få børnenes bidrag til udarbejdelsen af en national handlingsplan, som skal omfatte alle rettighederne i FN’s Børnekonvention.

MIO har spurgt 295 elever fra 17 skolers ældstetrin og efterskoler om, hvad de mener, der skal til for at efterleve de rettigheder i FN’s Børnekonvention, som Grønland ikke lever op til.

Undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse på baggrund af MIO’s arbejde i årene 2015-2018. I disse år rejste Børnetalsmanden og MIO til 33 byer og bygder for at tale med børn, unge og voksne om børns forhold. Rejserne viser, at Grønland ikke efterlever minimum 19 artikler i FN’s Børnekonvention.

MIO har tidligere krævet en National Handlingsplan for at løse problemerne. For trods gode tiltag er der fortsat for mange brandslukninger, en ofte skiftende politisk kurs, mangelfuld organisering og koordinering af samarbejdet mellem myndighederne og manglende inddragelse af børn og voksne.



FN’s Børnekomité har anbefalet Grønland at udarbejde en national handlingsplan, så FN’s Konvention om Barnets Rettigheder kan gennemføres helt i Grønland, uafhængigt af skiftende politiske regeringer og kommunalbestyrelser.



- Et barns liv handler om alle forhold omkring børn. Og disse aspekter af et godt børneliv skal en National Handlingsplan afspejle på både kort og længere sigt”, siger Aviâja Egede Lynge.