MIO: Vi har brug for politisk stabilitet

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 06. april 2022 - 10:56

Børnetalsmanden mener, at der er brug for stabilitet, hvis naalakkersuisut skal have mulighed for at sætte sig ind i vilkårene og gøre noget for børn, unge og familier.

- Rokade hos naalakkersuisut, er som at starte forfra, siger Børnetalsmanden.

Under Aviâja Egede Lynges tid som børnetalsmand, har der i alt været syv forskellige Naalakkersuisut i løbet af syv år.

- Vi bruger rigtig meget tid på at informere, når der kommer en ny Naalakkersuisoq. Derudover så er politikernes målsætninger også forskellige, så deres prioriteringer kan være forskellige. Vi ønsker derfor stabilitet. Hvis ikke der er stabilitet, hvordan vil man så bruge vores anbefalinger, spørger Børnetalsmanden, Aviâja Egede Lynge og fortsætter:

- Vi har blandt andet krævet en nationalhandleplan, så rokade hos naalakkersuisut ikke vil få så stor effekt og at de alle vil arbejde for et bestemt mål, der skal sikre bedre vilkår hos børn og unge, siger børnetalmanden.

Den seneste naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier var Paneeraq Olsen fra Naleraq. MIO sendte i sidste uge ros i hendes retning, da de mente at hun lyttede til MIO’s anbefalinger og brændte for området.

Sundhed kommet på banen

Departementet for Børn, Unge og Familier blev oprettet, da Inuit Ataqatigiit og Naleraq dannede koalition efter valget i april 2021.

Begrundelsen var, at der skulle være langt større fokus på området. Siden departementet blev oprettet, har der i alt være tre Naalakkersuisut.

Eqaluk Høegh var den første. Efter han blev sygemeldt med stress overtog Mimi Karlsen området og derefter blev Paneeraq Olsen, som nu bliver hun erstattet af Mimi Karlsen.

Mimi Karlsen skal ikke kun fokuserer på børn, unge og familier, hun skal nemlig også varetage sundhedsdepartementet. MIO håber, at fokus på børn, unge og familier stadigvæk vil være stort.

- Nu hvor sundhed kommer under samme naalakkersuisoq, så håber jeg bare at arbejdet for børn, unge og familier ikke vil blive forringet. Vi har været rigtig glade for det nye departement, da det blev oprettet, så jeg håber at naalakkersuisoq vil lytte til vores anbefalinger og implementerer dem, så børnenes vilkår kan blive forbedret, siger Aviâja Egede Lynge og afslutter:

- Jeg vil gerne gøre dette tydeligt, at MIO er ikke en myndighed. Vores opgave er at lave anbefalinger til politikerne, så de kan implementere vores ønsker. Jeg håber, at den nye Naalakkersuisoq vil lytte til vores anbefalinger og analyser, og derefter gøre noget ved vilkårene, for vi har brug for stabilitet, understreger Aviâja Egede Lynge til Sermitsiaq.AG.