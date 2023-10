MIO med løftet pegefinger: Børns bedste skal komme før besparelser

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 05. oktober 2023 - 07:42

Inatsisartut har kastet opmærksomhed på, at stigende udgifter til anbringelse af børn presser kommuners økonomi. Derfor har medlem i Inatsisartut Bjørk Lange Olsen (D) fremsat et beslutningsforslag om at pålægge Naalakkersuisut at nedsætte en ekspertgruppe, der skal kigge på realistiske anbefalinger til, hvordan man kan spare på udgifterne.

Det forslag får nu en reaktion fra børnetalsmand Aviâja Egede Lynge, der påpeger, at børns ve og vel altid bør komme i første række:

- Fra et børneperspektiv er det altid barnets bedste, der må komme først og ikke de stigende udgifter. Som udgangspunkt skal børn ikke skilles fra deres forældre, men det kan være nødvendigt i særlige tilfælde af hensyn til barnets tarv, skriver børnetalsmanden i en pressemeddelelse.

Udgifter stiger til vejrs

Ifølge beslutningsforslaget har udgifterne til anbringelse af børn været voldsomt stigende de seneste fem år. Udgifterne i Avannaata Kommunia er steget med 20 mio. kr. siden 2018, mens Kommuneqarfik Sermersooq har 36 mio. kr. mere i udgifter siden 2018.

- På den baggrund ønsker jeg, at en ekspertgruppe udarbejder anbefalinger til, hvordan udgifterne til anbringelser af børn udenfor eget hjem kan blive nedbragt. I den forbindelse er det vigtigt for mig at fastslå, at disse anbefalinger ikke må kompromittere de anbragte børns udvikling, trivsel og retssikkerhed, lyder det fra Bjørk Lange Olsens forslag.

Forslaget skal behandles i Inatsisartut den 11. oktober.

Naalakkersuisoq varm på den ide

I et svarnotat, som Naalakkersuisoq for børn og unge, Aqqaluaq B. Egede (IA) skal fremlægge ved forslagets behandling pointerer han, at Naalakkersuisut allerede har en handlingsplan om at forebygge anbringelser af børn udenfor hjemmet, der kører frem til 2030.

Som modsvar til forslaget vil Naalakkersuisut fremsætte et ændringsforslag, hvor der skal udarbejdes en fælles langsigtet plan for sagsbehandlingsområdet, der kommer med anbefalinger til reducering af udgifter.

Aviâja Egede Lynge påpeger, at børnenes egen mening i sagen også bør tages med, før der træffes en politisk beslutning.

- Besparelser udspringer af prioriteringer, og prioriteringer har konsekvenser for dem, det handler om, hvilket i dette tilfælde er anbragte børn. Jeg opfordrer på det kraftigste politikerne til at tage børnenes perspektiv med, når de drøfter forslaget i Inatsisartut, siger børnetalsmanden.

Både forslagsstiller og Naalakkersuisut lægger vægt på, at besparelser i anbringelsesområdet ikke skal ramme børnene negativt.