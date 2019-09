MIO holder tegnekonkurrence for skoleklasser

redaktionen Onsdag, 11. september 2019 - 17:25

Formålet med konkurrencen dels er at give eleverne anledning til at lære mere om deres rettigheder, at se deres syn på rettigheder, samt at inddrage dem i arbejdet for at udbrede kendskabet til Børnekonventionen.

- I samarbejde med deres lærere skal eleverne undersøge hvad Børnekonventionen og børns rettigheder er, tale om dem i klassen og tegne hele eller dele af Børnekonventionen, som de ønsker at sætte fokus på og sende tegningen til MIO senest 1. november, skriver MIO i en pressemeddelelse.

Der kåres en vinder fra hvert skoletrin – en vinderklasse fra yngstetrinnet, mellemtrinnet og ældstetrinnet.

- Alle børn har ret til at blive hørt og inddraget, særligt når det gælder noget så væsentligt som deres rettigheder. Børnekonventionen indeholder 54 artikler, som omhandler alle aspekter af børns liv, som for eksempel sundhed, skole og fritid. Jeg glæder mig meget til at se elevernes syn på deres rettigheder, siger børnetalsmanden i en pressemeddelelse.