MIO fejrer børnenes dag med en ny musikvideo

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 01. juni 2022 - 11:05

De voksne, der er tættest på barnet og samfundet er dem, der har ansvaret og skal passe på børnene.

Det er budskabet i en ny musikvideo, som børnerettighedsinstitutionen MIO udgiver i dag 1. juni, i anledningen af Børnenes Dag.

Det oplyser MIO i en pressemeddelelse.

Sangen er baseret på børnenes, forældrenes og bedsteforældrenes egne udsagn, som de har givet videre til MIO på MIO’s mange orienteringsrejser i landet.

- Vi har lyttet til og talt med børn og unge om deres ønsker. Børnene og de unge ønsker sig samvær, nærvær og tryghed. Sangens budskab er derfor, at vi voksne sammen må arbejde for børnenes ønske om at vi fælles passer på dem, siger børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

Godt familieliv

Musikvideoen markerer samtidigt MIO’s strategi for de næste tre år. Børnerettighedsinstitutionen ønsker de næste år at sætte særlig fokus på familier.

- Børnenes dag og sangen er en påmindelse om, at alle børn har ret til et godt børneliv, hver dag. Det er de voksnes ansvar at sørge for, at alle børn vokser op med omsorg, tryghed og kærlighed, siger Aviâja Egede Lynge.

Sangen Paarissavatsigit/Vi passer på dig er skrevet af Nukannguaq Geisler. Siiva Fleischer og musikskolens Nuuks korpiger synger i musikvideoen. MIO’s kor og Hans Jukku Noahsen er også med i videoen, mens Anders Berthelsen er producer.