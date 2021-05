MIO til børn: Så er det ud på dansegulvet

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 25. maj 2021 - 10:01

MIO danser på det sociale medie Tik Tok.

Den koreograferede dans er netop offentliggjort på det sociale medie Tik Tok lige op til den internationale børnenes dag, 1. juni.

Sangen, som MIO danser til, indeholder budskaber som rummelighed, og om at række hænderne ud til hinanden, lige meget hvor forskellige man er, oplyser MIO i en pressemeddelelse.

- Det er vigtigt for os, at børn og unge også kender til MIO og deres egne rettigheder. Derfor har vi sigtet efter at møde dem der, hvor de er. Og det er på sociale medier for eksempel Tik Tok, siger børnetalsmand Aviâja Egede Lynge og fortsætter:

- Vi vil gerne sprede budskabet om respekt på en sjov og lettilgængelig måde, hvor de fleste – og især børn og unge – kan være med, uanset placering på kysten, sprog, køn med videre, siger hun.

Brug sociale medier fornuftigt

MIO bruger også deres dans til at opfordre børn og unge til at bruge sociale medier fornuftigt. Samtidig opfordrer børnerettighedsinstitutionen forældre til at tage en snak med børnene om sociale medier, og om sund adfærd på internettet.

- Flere og flere børn har i løbet af de seneste år bevæget sig over på digitale platforme og sociale medier. Vi håber, at de har lyst til at deltage i vores lille udfordring, og at de vil tage godt imod vores opfordring om at række hænderne ud til hinanden uanset forskelligheder, siger Aviâja Egede Lynge.

- Vi ser det samtidigt også som en god mulighed for forældre og andre voksne til at tage en snak med deres børn om sikker brug af sociale medier, så vi alle kan færdes trygt og sikkert på internettet, siger hun og understreger, at sociale medier ikke er en dårlig ting i sig selv, men at det handler om hvordan man bruger disse.

MIO henviser til PiSiu’s gode råd til forældre om brugen af sociale medier:

Vis interesse – også når dit barn er blevet teenager

Sæt rammer og regler – men forklar hvorfor

Lad være med at overreagere, hvis barnet bryder online-reglerne

Lær barnet om lovgivning og god opførsel på nettet

Se dansen her: