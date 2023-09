MIO om børn i sundhedsvæsenet: Kigger på tre sager med dødeligt udfald

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 26. september 2023 - 10:03

MIO har indhentet aktindsigt i en række børnesager indenfor sundhedsvæsenet efter flere forældre har rettet henvendelse til børnerettighedsinstitutionen.

MIO's undersøgelse af sundhedsfaglig behandling af børn i Grønland indeholder i alt otte sager om sundhedsbehandling af børn. Tre af sagerne endte i dødsfald for barnet før skolealderen. Børnenes journaler fra sundhedsvæsenet er gennemgået af MIO.

- Vores undersøgelse har desværre bekræftet, at der sker alvorlige krænkelser af børns ret til sundhed. Jeg er dybt bekymret for de svigt, systemet udsætter vores børn for. I nogle tilfælde endda med døden til følge. Det må simpelthen ikke ske, udtaler børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

LÆS OGSÅ: Forældre til Manumina: Derfor fortæller vi vores datters historie

Forældre til Manumina på seks år har tidligere på året meldt sundhedspersonalet i Nuuk til politiet for pligtforsømmelse i offentlig tjeneste. Familien har overfor Sermitsiaq.AG fortalt om deres oplevelse af sundhedsvæsenets manglende service lige op til deres datters død, der døde efter komplikationer fra en ellers simpel operation.

Dødsfald langt fra den eneste

Aviâja Egede Lynge fortæller, at dødsfaldet af Manumina på seks år ikke er det eneste tilfælde:

- Den aktuelle sag om Manumina, der døde efter en mandeloperation, er et forfærdeligt eksempel på en forfejlet sundhedsbehandling.

- Det samme gør sig gældende i andre sager, der optræder i MIO’s undersøgelse. Forældre søler sig afviste og magtesløse, og vi må erkende, at vi har et sundhedssystem, som ikke formår at løfte opgaven med sundhedsbehandling af børn på en måde, som sikrer børns ret til den højeste opnåelige sundhedstilstand, siger Aviâja Egede Lynge.

Børnekonvention krænket

Børnetalsmanden påpeger efter at have undersøgt i alt otte børnesagers journaler fra sundhedsvæsenet, at Grønland krænker Børnekonventionens afsnit om børns ret til sundhed og sundhedsydelser.

LÆS OGSÅ: Sundhedspersonalet meldt til politiet efter dødsfald

I et eksempel på en dødsfald af et barn, bemærker børnetalsmanden, at barnet først blev tilset af en pædiater efter barnets død.

- Muligvis fordi der ikke var en pædiater tilgængelig tidligere. Det fremgår ikke af journalen, om der var overvejelser om at forelægge sagen for en pædiater tidligere i forløbet, lyder det i notatet fra MIO.

Ligesom Sermitsiaq.AG har afdækket forældres oplevelse af magtesløshed, når deres barn lider af atopisk eksem, sidder MIO inde med journaler, hvor børn ikke får den rette udredning i tide.

LÆS OGSÅ: Mor til eksembarn: Vi overvejer at flytte til Danmark

I forbindelse med notat om børns ret til sundhed, udpensler børnetalsmanden i alt ni anbefalinger, der kan styrke børns rettigheder indenfor sundhedsområdet.

Disse er: