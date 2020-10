MIO afleverer hård kritik af børns vilkår

Thomas Munk Veirum Torsdag, 08. oktober 2020 - 14:03

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge har afleveret MIO’s afrapportering om børns levevilkår i Grønland til FN.

Det oplyser Børnetalsmanden i en pressemeddelelse.

I rapporten retter talsmanden kritik af især tre områder, hvor Grønland ikke lever op FN’s konvention om børns rettigheder.

Det drejer sig om børns ret til hjælp, uddannelse samt ulighed i sundhed.

Ringe adgang til hjælp

- Det er efterhånden ikke længere ny viden for hverken den almindelige befolkning eller politikere: En alt for stor del af Grønlands børn og unge vokser op med vold, alkoholproblemer og overgreb, udtaler Børnetalsmanden og fortsætter:

- Det er heller ikke ny viden, at denne gruppe børn og unge har ingen eller meget ringe adgang til psykisk hjælp og behandling efter de har været udsat for omsorgssvigt.

Ifølge Børnetalsmanden betyder overgrebene og den manglende hjælp, at børnene klarer sig dårligere i skolen:

- Fra undersøgelser véd vi, at børn, som har været udsat for overgreb, ofte får for eksempel sprogproblemer og indlæringsvanskeligheder. Omsorgssvigt kan med andre ord komme til at gå ud over barnets ret til uddannelse, udtaler hun.

Lægemangel katastrofal

Det tredje kritikpunkt handler om adgang til sundhedsvæsenet, når der er sket overgreb på et barn. Her er der langt fra lige adgang til hjælp, konkluderer Børnetalsmanden:

- Lægemanglen de mindre steder viser sig katastrofal for et barn, der er blevet udsat for seksuelt overgreb: Når sundhedspersonale i en by eller bygd uden læge møder et barn med tegn på seksuelle overgreb, skal barnet undersøges af en læge.

- Men på grund af den geografiske afstand og rejsetiden, forsvinder de fysiske tegn på seksuelle overgreb og derfor stopper sagerne, fordi der ikke længere er fysisk bevis for det seksuelle overgreb, lyder det fra Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

Flere konkrete anbefalinger

På den baggrund anbefaler Børnetalsmanden i sin rapport, at Grønland gør følgende:

Vedrørende ret til psykologisk hjælp:

Afsæt tilstrækkelige ressourcer til at imødekomme behovene for psykologisk hjælp

Landsdækkende systematisk overvågning af mental sundhed og velvære

Styrke myndighedernes sagsbehandling.

Vedrørende ret til uddannelse:

Få viden om de sociale og psykologiske hindringer for at gennemføre grundskolen og for at gøre fremskridt efter grundskolen.

Sikre hjælp og restitution for disse børn og unge.

Vedrørende ret ulighed i sundhed: