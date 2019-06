Disse ministre er vigtige for Grønland

Walter Turnowsky Torsdag, 27. juni 2019 - 08:44

Der er 31 sagsområder som Grønland ifølge selvstyreloven kan overtage, men som ind til videre forvaltes fra Danmark. Dertil kommer forsvars- og udenrigspolitikken, som ikke kan hjemtages efter selvstyreloven.

Udover dette er der en lang række områder, som Grønland og Danmark samarbejder om. Aktuelt kommer det til at gælde hjælpen til udsatte børn, hvor Naalakkersuisut er blevet pålagt at bede Danmark om hjælp.

Her er nogle af de ministre, hvis navne det også i Grønland er værd at bide mærke i:

Nick Hækkerup, justitsminister: Så langt det tungeste område, der stadig forvaltes fra Danmark. Med politi, domstolene og anstalterne er det ydermere et område, der har stor betydning for mange borgere.

Nicolai Wammen, finansminister: Han kommer til at lede finanslovsforhandlingerne, som vil afgøre om der tilføres ekstra midler til de danske ansvarsområder. Det er altså i sidste ende her det bliver afgjort om der for eksempel bliver råd til at hæve lønnen for de grønlandske politi- og anstaltsbetjente.

Jeppe Kofod, udenrigsminister: Udenrigspolitikken styres fra Danmark. Her det helt afgørende med et tæt samspil mellem Naalakkersuisut og udenrigsministeren for at grønlandske interesser bliver varetaget.

Trine Bramsen, forsvarsminister: Her gælder det samme som for udenrigsministeren. Med stigende stormagtsaktivitet i Arktis vil spørgsmål om forsvaret kun få stigende betydning.

Pernille Rosenkrantz-Theil, børne- og undervisningsminister: Danmark og Grønland arbejder i forvejen sammen på en række sociale områder. I de kommende dage vil Naalakkersuisut så sende anmodningen til Danmark om hjælp til udsatte børn

Dan Jørgensen, klima-, energi- og forsyningsminister. Klimaet er som sådan ikke et dansk anliggende. Ikke desto mindre er det oplagt, at der her er en række områder, som Danmark og Grønland kan samarbejde om. Ikke mindst med en regering, der vil prioritere klimaet så højt, som den nuværende.

Mette Frederiksen, statsminister: Hun vil naturligt have den direkte kontakt til formanden for Naalakkersuisut. Historien har vist, at forholdet mellem de to er helt afgørende. Således var relationen mellem Helle Thorning Schmidt og Aleqa Hammond mildest talt køligt. Lars Løkke Rasmussen og Kim Kielsen udviklede derimod et stadig mere tillidsfuldt forhold. En række områder med betydning for Grønland er tværgående og her er det afgørende, at statsministeren koordinerer.

En række yderligere ministre deriblandt erhvervsministeren, udlændingeministeren, transportministeren samt ministeren for fødevarer, fiskeri- og ligestilling og nordisk samarbejde vil i større eller mindre omfang få med Grønland at gøre.