Minister: Slut med enkeltmandspolitistationer

Thomas Munk Veirum Fredag, 16. oktober 2020 - 07:45

Grønlands Politi kæmper med et hårdt arbejdsmiljø, fordi betjentene blandt andet har mange svære opgaver i forbindelse med personfarlig kriminalitet og overgreb på børn.

Nogle steder i landet kan betjentene være meget få eller endda helt alene om at bemande en politistation, men det arbejder den danske regering på at forbedre i forbindelse med, at der i øjeblikket forhandles om et nyt politiforlig.

LÆS OGSÅ: Belastning: Betjente presses psykisk

Det oplyser justitsminister Nick Hækkerup (Soc.) i et skriftligt svar til folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA):

- I den forbindelse lægger regeringen bl.a. op til at tilføre Grønlands Politi ekstra politiårsværk med henblik på at kunne sikre, at der kan ske en opnormering af fire enmandspolitistationer til tomandspolitistationer i Grønland for bl.a. at sikre et bedre arbejdsmiljø på den enkelte station, således at der alene vil være en enmandspolitistation i Pituffik (Thulebasen), skriver justitsministeren i svaret.

Forlig sætter rammerne

Enkeltmandspolitistationerne har blandt andet været kritiseret af Grønlands Politiforbund for at øge presset på den enkelte betjent, fordi betjenten er overladt til sig selv uden mulighed for støtte i en eventuel farlig situation.

Politiforliget forhandles mellem den danske regering og partierne i Folketinget, og forliget vil sætte rammerne for politiet i årerne 2021 til 2024. Herunder også politiet i Grønland fordi det er dansk ansvarsområde.

De to grønlandske medlemmer af Folketinget deltager i forhandlingerne om politiforliget.