Minister: Nato skal ikke ind i Grønland

Redaktionen Lørdag, 02. april 2022 - 10:56

I sidste uge holdt Forsvarsudvalget og Center for Militære Studier ved Københavns Universitet en åben høring om Natos rolle i Arktis i Landstingssalen på Christiansborg, skriver avisen Sermitsiaq.



Høringen havde fokus på Natos voksende interesse for den arktiske region samt de politiske og militære problemstillinger heraf. Blandt talerne var direktør for Natos sikkerhedspolitik og partnerskabsdivision James H. Mackey, der gav udtryk for, at Nato også før krigen mellem Rusland og Ukraine, havde en oplevelse af, at Rusland de senere år var gået fra dialog til aggression og fra samarbejde til konkurrence.



– Vi har de senere år set en stor stigning i russiske investeringer i militær infrastruktur i regionen. De har genåbnet mange af de faciliteter, der lå hen, da den kolde krig var slut. På grund af det, som Rusland nu har gjort over for Ukraine, må vi stille spørgsmålstegn ved mange af de antagelser, vi har haft om sikkerheden for Europa og for det arktiske område. Vi skal spørge os selv, om vi kan have tillid til et regime, der invaderer et naboland og dræber civilbefolkningen, lød det blandt andet fra James H. Mackey.

Forhindrer våbenkapløb

Forsvarsminister Morten Bødskov (S) mener dog ikke, at krigen i Ukraine har direkte betydning for sikkerheden i det arktiske område på nuværende tidspunkt.

– Vi vil forsætte med at forebygge militær opbygning og dermed forhindre en våbenkapløb i Arktis, sagde Morten Bødskov under høringen, hvor han dog også gav udtryk for, at vi ikke måtte være naive, og at udviklingen skulle følges nøje.

