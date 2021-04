Minister: Innovationspenge er forbeholdt danske virksomheder

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 05. april 2021 - 08:00

Selv om grønlandske virksomheder principielt har mulighed for at søge om tilskud via Innovationsfondens programmer, så gælder det ikke for det helt særlige program: InnoBooster.

Det fastslår uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen i et svar til IA’s folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen.

Begrundelse

Ministeren begrunder sin afvisning med, at fondens tilskud ”skal skabe grobund for, at danske virksomheder og udenlandske virksomheder placeret i Danmark kan udvikle produkter og nye videnbaserede løsninger, der bidrager til vækst og beskæftigelse i Danmark”.

- Da et Innobooster-projekt samtidig skal ansøges af én virksomhed, betyder dette, at grønlandske virksomheder, der er placeret i Grønland, i praksis ikke kan opnå direkte støtte via Innobooster-programme, skriver Ane Halsboe-Jørgensen i sit svar og henviser også til at forskningspolitikken er hjemtaget til Grønland, hvorfor Lov om Danmarks Innovationsfond ikke gælder for Grønland.