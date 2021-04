Minister: Gratis vaccine er et ekstraordinært tilbud

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 09. april 2021 - 14:28

Sundhedsminister Magnus Heunicke afviser, at beslutningen om, at Danmark vil betale for selve coronavaccine-doserne til de grønlandske borgere, blev truffet på grund af ”en amodning herom fra Grønland”.

Derimod er der tale om ”en vurdering af, at det er vigtigt, at flest mulige får gavn af de kommende vacciner mod Covid-19”, forklarer ministeren i sit svar til IA’s folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen.

Han pointerer, at der alene er tale om, at vaccinedoserne tilbydes uden afregning.

- Øvrige udgifter, herunder f.eks. transport, opbevaring, distribution og selve vaccinationshandlingen m.v. afholdes forsat af Grønland selv, oplyses det i svaret.

Prisen er hemmelig

Magnus Heunicke oplyser, at det er vanskeligt at besvare spørgsmålet om, hvad vaccinerne til Grønland præcist vil komme til at koste den danske stat.

Han henviser til, at ”oplysninger om den pris, som regeringen og EU har forhandlet sig frem til med producenten af de indkøbte vacciner, som udgangspunkt er underlagt fortrolighed, da de vedrører forretningsforhold af væsentlig økonomisk betydning for den pågældende virksomhed”.

Procentfordeling

Gennem EU’s fælles indkøbsaftale kan Danmark købe 1,3 procent af de vacciner, som er tilgængelige for EU. Det betyder, at Grønland ud fra en prorata-fordeling modtager 0,94 procent af den samlede leverance til Danmark svarende til landets befolkningsstørrelse, bliver det oplyst.