Ministerflugt fra Boris Johnsons brexitkurs

Ritzaus Bureau Mandag, 22. juli 2019 - 09:03

Tidligere udenrigsminister og London-borgmester Boris Johnson er favorit til at overtage posten som konservativ partileder og dermed blive premierminister i Storbritannien efter Theresa May.

Udsigten til Boris Johnson som regeringsleder og hans konfronterende politik over for EU - som Storbritannien arbejder på at forlade - har fået flere ministre til at melde deres afgang.

Senest har Alan Duncan, der under Udenrigsministeriet er minister for Europa og Amerika, trukket sig. Tidligere har både finansminister Philip Hammond og justitsminister David Gauke meddelt, at de trækker sig, hvis Boris Johnson bliver premierminister.

- Hvis Boris Johnson bliver premierminister, forstår jeg, at en betingelse for at være del af hans regering, er, at man skal støtte et farvel til EU uden en aftale.

- Det er ikke noget, jeg nogensinde ville kunne, sagde Philip Hammond søndag til BBC.

Kulturminister Margot James trak sig i sidste uge med udsigt til Boris Johnson som premierminister. Avisen The Telegraphs politiske redaktør forventer, at op til 12 ministre vil trække sig.

Johnson har lovet, at hvis han bliver valgt, forlader briterne EU senest 31. oktober. Han lover også, at det vil blive et ukompliceret brexit.

Men hvordan det skal gå til, er stadig uklart.

- Relativt snart efter, at han er blevet valgt, vil hans standpunkt kollidere med den politiske virkelighed, siger lektor og docent i statskundskab ved Södertörns højskole Nicholas Aylott til nyhedsbureauet TT.

- Og det er meget svært at vide, hvad han så har af planer.

Både Johnson og hans modkandidat til posten som partileder, udenrigsminister Jeremy Hunt, har haft svært ved at forklare, hvordan de vil overvinde de store udfordringer ved brexit.

Det kræver kun en håndfuld frafaldne konservative at få et flertal imod regeringen og derved udløse et nyvalg, skriver nyhedsbureauet AP.