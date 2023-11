Minister støtter stærkere placering til Grønland efter skrapt Múte-opråb

Thomas Munk Veirum Onsdag, 08. november 2023 - 07:44

Ved Nordisk Råds nyligt afholdte møde benyttede formand for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA), sin taletid til at revse samarbejdet. Han mener, at Grønland står uden for fællesskabet i det nordiske samarbejde:

- Vi fra Grønland vil gerne være en del af dette fællesskab. Det skal dog være på lige vilkår både, hvad angår pligter såvel som ansvar. Dette er ikke tilfældet i dag, lød det blandt andet fra Múte B. Egede.

Minister for nordisk samarbejde i den danske regering, Louise Schack Elholm (V), udtaler som svar på kritikken, at det nordiske samarbejde skal udvikle sig:

- Vi skal aldrig sidde fast i det, vi har, og det, vi plejer at gøre.

Minister støtter stærkere placering

- Jeg støtter op om, at både Færøerne og Grønland får en stærkere placering i det nordiske samarbejde, udtaler ministeren i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Múte B. Egede har ikke uddybet, hvilke konkrete ændringer, han ønsker for det nordiske samarbejde. Som det er i dag har Nordisk Råd i alt 87 medlemmer, hvoraf to medlemmer kommer fra Grønland. I øjeblikket er Doris J. Jensen (S) og Mariane Paviasen (IA) medlemmer af rådet.

Louise Schack Elholm oplyser, at man i samarbejde med Grønland vil kigge nærmere på den kritik, der er blevet rejst.

Tidligere afvist med henvisning til Grundloven

Tilbage i 2021 udtalte den daværende minister for nordisk samarbejde Flemming Møller Mortensen (Soc.), at muligheden for at Færøerne og Grønland kan få fuldt medlemskab af Nordisk Råd er blevet undersøgt flere gange, og konklusionen har været, at Helsingforsaftalen og grundloven står i vejen.

Louise Schack Elholm er knapt så kategorisk. Hun oplyser, at Nordisk Råd har nedsat en arbejdsgruppe, som lige netop nu kigger på, om der er behov for at revidere Helsingforsaftalen, som er grundlaget for det nordiske samarbejde.

- Jeg ser frem til at se arbejdsgruppens anbefalinger, som forventes fremlagt i 2024.

- Fra dansk side støtter vi op om Færøernes og Grønlands ønsker om en stærkere rolle i det nordiske samarbejde. Det vil vi fortsætte med at drøfte sammen med Grønland og Færøerne, lyder det fra ministeren.

En værdsat partner

Hun understreger videre, at Grønland er en værdsat partner i det nordiske samarbejde, når det gælder arktiske spørgsmål.

- Et eksempel er Nordisk Ministerråds "Arktiske Samarbejdsprogram", der yder et vigtigt bidrag til at udbrede kendskabet til Arktis - ikke mindst qua støtte til forskelligartede mindre projekter, udtaler ministeren.

Hun fremhæver også at Grønland har varetaget forvaltningsrollen af den åbne arktiske pulje, samt at Grønland er vært for NAPA - Nordens Institut i Grønland - der udvikler, støtter og stimulerer det grønlandske og nordiske kulturliv med særlig vægt på børn og unge.