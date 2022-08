Minister besøger Grønland

Thomas Munk Veirum Mandag, 08. august 2022 - 11:24

Der er tidligere blevet taget tilløb til at overtage sagsområdet for arbejdsmiljø på land fra staten. Det er dog ikke sket, og derfor er Arbejdstilsynet stadig et dansk ansvarsområde her i landet.

Og i disse dage er den danske beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (Soc.) på besøg i Grønland for blandt andet at drøfte - og lære om – en række grønlandske forhold på arbejdsmiljø- og beskæftigelsesområdet.

I den forbindelse skal Peter Hummelgaard blandt andet mødes med naalakkersuisoq for sociale anliggender og arbejdsmarked, Jess Svane (S), og repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Ministeren skal også besøge Arbejdstilsynets kontor i Nuuk og lufthavnsbyggeriet i Ilulissat.

- Jeg har set rigtig meget frem til at besøge Grønland og er spændt på at få indblik i, hvordan der arbejdes for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Grønland og hvilke arbejdsmiljøproblemer, der er særligt relevante her, udtaler Peter Hummelgaard i en pressemeddelelse.

Helt tilbage i 2017 sendte det daværende Naalakkersuisut et detaljeret forslag i høring om hjemtagelse af arbejdsmiljøområdet, men planen blev aldrig gennemført.