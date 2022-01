Minister bekræfter: Danmark vil fjerne næsten alle restriktioner per 1. februar

Ritzau Onsdag, 26. januar 2022 - 07:10

Regeringen vil fra 1. februar droppe alle coronarestriktioner undtagen et krav om test og isolation for visse personer ved indrejse i Danmark.

Det fremgår af brev, som sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har sendt til Folketingets Epidemiudvalg.

I brevet står der, at sundhedsministeren lægger sig op af Epidemikommissionens indstilling. Dog mener han, at man allerede fra 1. februar bør undlade at betegne covid-19 som en samfundskritisk sygdom.

Den kategorisering står, som det er nu, til at udløbe 5. februar.

Ingen mundbind og nedlukninger

Det er afgørende for antallet af restriktioner, hvor længe covid-19 betegnes som samfundskritisk.

Når kategoriseringen fjernes, er det ikke længere muligt at fastholde krav om eksempelvis mundbind og indføre tiltag som nationale og lokale nedlukninger.

Af brevet fremgår det, at regeringen - ligesom Epidemikommissionen - mener, at restriktioner ved indrejse til Danmark bør forlænges med fire uger.

Kravet består blandt andet i, at personer, der hverken er vaccineret eller har immunitet fra nylig smitte, skal testes for coronavirus senest 24 timer efter indrejse i Danmark.

Udvalg kan stoppe plan

Der er også krav om isolation, hvis personer, der hverken er vaccineret eller nyligt smittet, rejser ind i Danmark fra et højrisikoland. Nogle grupper er undtaget kravet.

Magnus Heunicke beder i brevet om, at Folketingets Epidemiudvalg senest fredag den 28. januar klokken 08 giver svar på, hvorvidt det støtter regeringens indstilling.

Hvis der ikke er et flertal i udvalget imod, kan indstillingen godkendes.

Onsdag aften holder statsminister Mette Frederiksen (S) pressemøde. Her fremlægger hun regeringens plan for, hvilke restriktioner der kan forlænges ellers ophæves efter 31. januar.

918 indlagte tirsdag

For at en sygdom kan mærkes samfundskritisk, skal Sundhedsstyrelsen have defineret sygdommen som alment farlig.

Ifølge Epidemikommissionen har situationen med covid-19 ændret sig betydeligt den seneste tid, hvor varianten omikron er kommet til. Det er den nye situation, som åbner for at fjerne restriktionerne.

I brevet til epidemiudvalget skriver sundhedsministeren, at Epidemikommissionen "i sin vurdering særligt har lagt vægt på, at der er tale om en ny epidemisituation, hvor en høj og stigende smitte ikke i samme grad som tidligere omsætter sig i indlæggelser på sygehuse".

Tal fra Statens Serum Institut viser, at der tirsdag var 918 indlagt med coronavirus på danske sygehuse. Det er dog tidligere estimeret, at omkring en tredjedel af indlæggelserne skyldes andet end covid-19-smitten.

Der er under pandemien bekræftet næsten 1,5 millioner smittetilfælde i Danmark. Heraf har cirka 60.000 været smittet mere end en gang.

/ritzau/