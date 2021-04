Minister afviser ulovlig tvang i psykiatrien

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 08. april 2021 - 11:50

Mere end et år skulle der gå, før indlagte på psykiatrisk afdeling i Grønland i henhold til kriminalretlig afgørelse fik sikkerhed for, at de ikke har været udsat for tvang på et ulovligt grundlag.

Det fremgår af et svar fra justitsminister Nick Hækkerup til Folketingets Grønlandsudvalg. Et svar foranlediget af et spørgsmål for mere end et år siden, som IA-folketingsmedlemmet Aaja Chemnits Larsen havde stillet til ministeren.

Baggrunden var, at der opstod et sandt juridisk rod imellem en bekendtgørelse fra 2014 og en ny Inatsisartutlov fra 12. juni 2019, hvor man fra bekendtgørelsen ikke henviste til de korrekte paragraffer.

Mistanken

Det var årsagen til mistanken om, at der havde foregået tvang over for psykiatriske patienter på et uretmæssigt grundlag, og Departementet for Sundhed har derfor udarbejdet en redegørelse om brugen af tvangsindgreb på Dronning Ingrids Hospital i perioden 1. juli 2019 til 14. januar 2021.

- Departementet for Sundhed har oplyst, at hospitalets behandlingspraksis af patienter indlagt i ovenstående periode ikke har ændret sig, og at behandlingspraksis fortsat har været i overensstemmelse med de gældende regler. Det er i forbindelse med redegørelsen blevet bekræftet af relevant personale tilknyttet Psykiatrisk Afdeling, at der ikke er sket en fejlagtig anvendelse af bekendtgørelsens regler som følge af ikrafttrædelse af Inatsisartutlov nr. 11 af 12. juni 2019 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien, oplyser den danske justitsminister i sit svar.

Øget opmærksomhed

I sit første svar i sagen til Aaja Chemnitz Larsen tilbage i april 2020 lovede Justitsministeriet, at man ”vil styrke opmærksomheden på, at der ved udstedelse af Inatnisartutlove kan være behov for at foretage konsekvensrettelser i rigslovgivningen”.