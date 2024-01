Minister afkræves svar om meteorit-udlevering

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 26. januar 2024 - 12:56

Siumuts Aki-Matilda Høegh-Dam har med fem spørgsmål på en enkelt dag sikret beskæftigelse til embedsværket i fire forskellige ministerier i Danmark.

To af spørgsmålene er rettet mod Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil, men også statsministeren, kulturministeren og justitsministeren er blevet bedt om at besvare spørgsmål.

Social- og boligministeren bliver blandt andet spurgt til, om regeringen har planer om at henvende sig til Naalakkersuisut, for at undersøge sagen om gratis adoptioner af grønlandske børn til danske familier og undersøge, om Naalakkersuisut har kendskab til disse eller lignende sager?

Desuden ønsker Siumut-folketingsmedlemmet svar på, hvor langt er Social-, Bolig- og Ældreministeriet er nået i processen med oversættelse og tilpasning af psykologiske tests til grønlandsk, som blev annonceret med SSA midlerne på finansloven for 2023-2026?

Statsministeren må på banen

Statsminister Mette Frederiksen bliver bedt om at forholde sig til den redegørelse, som fremgår af regeringsgrundlaget om hvordan statens opgaver i Grønland kan administreres fra Grønland. Og hun beder Mette Frederiksen om i den forbindelse at oplyse:

Hvor langt er Regeringen kommet i processen med redegørelsen? Kan statsministeren redegøre for konkrete skridt og planlagte tidslinjer?

Er det planlagt, at repræsentanter fra Grønland og herunder fra Siumut, som står bag kravet om lokal udvikling af ansvarsområderne, bliver inddraget i udformningen af områderne? Vil indholdet af redegørelsen afspejle input og viden fra dem, der er direkte berørte og har specifik erfaring med forholdene i Grønland, som krævet i regeringsgrundlaget?

Hvor skal meteoritten være?

Det fjerde spørgsmål er knap så omfattende, men kan ikke desto mindre vække følelser. Hun spørger således kulturminister Jakob Engel-Schmidt, hvad hans holdning er til, at ”Inuit fra Qaanaaq kræver tilbagelevering af stjålne artefakter, herunder en meteorit fra det nordligste Grønland, som i øjeblikket befinder sig udendørs og uden beskyttelse i København.

Det femte og sidste spørgsmål, der blev registreret i Folketingets journaler den 25. januar er henvendt til justitsminister Peter Hummelgaard:

- Sundhedsvæsenet i Grønland står over for at skulle betale for behandlingsdomme, der bliver udstedt af domstolene, der hører under justitsområdet, som er et dansk ansvarsområde. Dette rejser spørgsmålet om, hvordan udgifterne fordeles, især når behandlingsdomme udstedt i Danmark potentielt påvirker udgifterne i det grønlandske sundhedssystem, skriver Aki-Matilda Høegh-Dam og fortsætter:

Sammenblanding

- Denne sammenblanding af ansvarsområder synes at skabe usikkerhed om, hvordan systemet fungerer og hvilke økonomiske konsekvenser det medfører, når parlamenter fra de to lande laver regler, der skal hænge sammen. Hvad er ministerens holdning til den generelle udfordring, og er der strategier på plads for at koordinere mellem justitsområdet i Danmark og det grønlandske sundhedsområde for at sikre, at ressourcerne i Grønland matcher de udstedte behandlingsdomme?