Minister advarer studerende mod at vælge Storbritannien

Ritzaus Bureau Tirsdag, 05. februar 2019 - 17:11

Danske studerende, der planlægger at tage et semester på et universitet i udlandet, skal tænke sig om en ekstra gang, hvis de vil til Storbritannien.

For ingen ved, hvilke aftaler om udveksling der vil være mellem Danmark og Storbritannien efter landets udtræden af EU.

Sådan lyder det fra uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V).

Risiko

- Man skal tænke sig godt om og måske overveje, om man skal søge til et andet land end Storbritannien. For der er en risiko forbundet med det, siger han.

Ministeren henviser til, at der - på den anden side af brexit - er risiko for, at afgiften for at studere i Storbritannien stiger markant for danskere, der selv arrangerer deres udveksling.