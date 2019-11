Minik: VM-billet kræver flere samlinger

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 06. november 2019 - 17:03

I april spiller det grønlandske herrelandshold i håndbold i Mexico, hvor holdet skal forsøge at kvalificere sig til verdensmesterskaberne, der skal foregå i Egypten i 2021.

Holdet møder nordamerikanske og caribiske hold ved kvalifikationsturneringen, hvor holdene skal kæmpe om en enkelt plads.

- Min vurdering lige nu er, at vi har gode chancer for at klare den. Vi har lige været til landsholdssamling, og her spillede vi godt, selv om vi lige måtte bruge tid på at finde hinanden på banen, siger Minik Dahl Høegh til Sermitsiaq.AG.

Han spiller på det danske 1. divisionshold Ajax København til dagligt, hvor holdet pt. ligger på en niendeplads.

Har rigtig meget at give endnu

Sidste år fik Grønland en fjerdeplads ved Pan Am, der blev spillet i Nuuk. Det betød, at holdet lige akkurat missede en VM-plads.

- Det var rigtig ærgerligt. Vores nederlag i bronzekampen mod Chile var et hårdt slag. Turneringen var klart et af højdepunkterne i min karriere, hvor vi skabte følelse af fællesskab. Landsholdet er det vigtigste for mig i håndbolden, derfor får jeg ekstra vilje, når jeg tager landsholdstrøjen på. Jeg føler, at jeg stadig har masser at give til holdet. Derfor vil vi kæmpe for at nå vores mål om at komme til VM, fremhæver han.

Håber på flere samlinger

Den hårdt skydende venstreback mener dog, at holdet har brug for flere samlinger forud for deres rejse til Mexico.

- Før vores samling i oktober holdt vi samling i januar. Det er altså rigtig lang tid, hvor vi ikke har været sammen. Derfor håber jeg, at vi kan mødes i januar og kort tid før vores afrejse til Mellemamerika.

- De lande, som vi skal møde, har mange samlinger. USA er eksempelvis nu i gang med at opruste sig kraftigt. Hvis vi sover i timen, kan USA ende med at blive en magtfaktor i de næste mange år i sporten. Derfor mener jeg helt klart, at der må ske noget i forbundet nu, om hvordan sporten kan udvikle sig yderligere. Diskussionerne om fremtiden skal føres i et åbent forum, påpeger Minik Dahl Høegh, der afviser, at diskussionerne i dag bliver ført bag lukkede døre.

Tilskudet har faldet

Formanden for håndboldforbundet, Jørgen Isak Olsen, oplyser til Sermitsiaq.AG, at tilskud fra Elite Sport Greenland til herrelandsholdet har faldet kraftigt.

- Men vi gør alt og søger muligheder hele tiden, så vi ikke sætter begrænsning til holdet. Her søger vi midler, hvor bestyrelsen gør alt for at udføre, så holdet kan have så mange samlinger som muligt. Jeg er glad for, at vi gør alt hvad vi kan for at opfylde ønskerne, så midlerne ikke sætter begrænsning for holdet, fremhæver han.

Håndboldforbundet har i år blevet medlem af det nordamerikanske og caribiske håndboldforbund, NACHC.

- Der er blevet sat gang i flere initiativer. Talentudviklingen er vores hovedfokus. Det er svært at sammenligne os til USA, da der er stor forskel mellem os. Men vi skal arbejde og planlægge realistisk. Vores medlemskab i NACHC kan give store muligheder, siger Jørgen Isak Olsen.