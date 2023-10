Minik Høgh-Dam må tilbage i venteposition

Merete Lindstrøm Torsdag, 12. oktober 2023 - 09:53

Der skulle være sat et endeligt punktum i ankesagen mod Minik Høegh-Dam i dag. Han er anklaget for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og subsidiært lov om hæleri, hvor han er frikendt i kredsretten, og nu skal ankesagen i landsretten altså beslutte, om han kan lægge sagen helt bag sig med samme resultat.

Men da retsmødet begynder torsdag klokken 9.00 viser det sig, at Minik Høgh-Dam ønsker at afgive forklaring på sit modersmål, og der er ingen tolk til stede som kan oversætte til dansk. Flere i retslokalet har behov for tolkning, så i første omgang gør retten et forsøg på at finde en tolk, der kan træde til med det samme.

Minik Høegh-Dam oplyser, at han ikke føler sig 100 procent sikker på dansk og mener at han har oplyst, at han ønsker at afgive forklaring på grønlandsk i et dokument tidligere i forløbet.

Ingen lokale til tolk i Maniitsoq

Men retten og anklagemyndigheden har altså ikke været opmærksom på ønsket, da Minik Høegh-Dam afgav forklaring på dansk i kredsretten.

Forsøget på at finde en tolk ender ud i at den tolk man kan finde i Maniitsoq ikke kan få et rum og være med fra, hvorfor man må udskyde sagen igen.

Parterne håber på, at sagen berammes hurtigst muligt, men der er endnu ikke nogen dato.