Minik Dahl Høegh er klubløs

Knud Fl. Larsen Mandag, 20. juli 2020 - 10:14

- Jeg tager det stille og roligt, siger 35-årige Minik Dahl Høegh i en samtale med os.

Minik Dahl Høegh er i de to sidste sæsoner tørnet ud for Ajax København i 1. division. Den hårdt skydende venstre back blev i sin tid sammen med andre nye spillere købt for at være med til at spille den københavnske traditionsklub op i toppen af rækken, og om muligt være med til at spille om at komme i Håndboldligaen.

Det lykkedes ikke. Ajax København sluttede sæsonen, som grundet coronakrisen ikke blev færdigspillet, på en skuffende syvende plads.

- Det var overhovedet ikke tilfredsstillende, slår Minik Dahl Høegh fast.

- Min familie og jeg har været i Qaqortoq hele sommeren. Vi har holdt ferie, arbejdet og heldigvis har jeg også fået selvtrænet. Vi rejser tilbage til Danmark den 27. juli.

Karrieren fortsætter

Minik Dahl Høegh lægger ikke skjul på, at han i perioder har overvejet, om det skulle være slut med at spille håndbold. De mange sæsoner som professionel håndboldspiller slider på en.

- Jeg er helt afklaret nu. Jeg tager et par år mere. Om jeg får en aftale på plads, inden den nye sæson begynder, ved jeg ikke. Jeg kan jo altid træde til, når der bliver brug for mig.

Minik Dahl Høegh fortæller, at han naturligvis har flere forhandlinger i gang, som han på nuværende tidspunkt ikke vil fortælle mere om. Han vil dog ikke udelukke, at Ajax København fortsat kan være en mulighed.

Kontraktforhandlinger i håndboldverdenen er tit og ofte en langvarig proces med flere møder og mange samtaler, inden parterne finder hinanden og får forhandlet en aftale på plads.

Landsholdet

Landsholdet har lige fået aflyst en træningssamling, som skulle være medvirkende til, at landsholdet kunne komme så godt forberedt som muligt til det kommende kvalifikationsstævne for nordamerikanske og caribiske lande, som spiller om en enkelt plads ved verdensmesterskaberne i Egypten januar 2021.

Det er grundet coronakrisen usikkert, hvad der kommer til at ske både med landsholdet og kvalifikationsstævnet.

Minik Dahl Høegh er som altid optimist:

- Jeg synes, at vi har gode muligheder. Selvfølgelig kræver det, at vi kommer velforberedt. Jeg tror også, at det for landsholdet kan blive en fordel, at brødrene Angutimmarik og Akutaaneq begge har stoppet håndboldkarrieren i Danmark og er flyttet hjem til Maniitsoq.

- Med Kreutzmann brødrene på toppen kommer Maniitsoq med et stærkt hold til grønlandsmesterskaberne. Det vil naturligvis betyde, at de øvrige klubber, som vil spille med om medaljerne må træne endnu mere, end de plejer. Landsholdet kan blive den store vinder, slutter Minik Dahl Høegh

Andre vil selvfølgelig mene, at Angutimmarik og Akutaaneq Kreutzmann vil få svært ved at holde deres normale høje niveau, når de ikke længere bliver presset maksimalt til træning og heller ikke længere spiller vigtige kampe hver eneste uge.

Grønlandsmesterskaberne for herreseniorer er planlagt til afholdelse i begyndelsen af november i Ilulissat.