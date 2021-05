Minik Dahl Høegh fortsætter karrieren i svensk klub

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 15. maj 2021 - 15:45

36-årige Minik Dahl Høegh skifter fra danske TMS Ringsted til Amo Handboll, der spiller i den næstbedste række i Sverige.

Han har nemlig underskrevet en etårig kontrakt, der gælder fra den kommende sæson.

- Jeg gør det for at fortsætte min positive udvikling i indeværende sæson. Jeg gør det også for landsholdet hvor jeg fortsat vil være med til at jagte en VM oplevelse med det grønlandske landshold, siger han til Sermitsiaq.AG.

Minik Dahl Høegh spillede for TMS Ringsted i en sæson. Han ser frem til at spille for Amo Handboll i den kommende sæson.

- Jeg glæder mig til at opleve den svenske håndbold mentalitet hvor sporten er i rivende udvikling i Sverige, lyder det fra Minik Dahl Høegh.