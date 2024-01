Minik Dahl Høegh fortsætter i Sverige

Knud Fl. Larsen Mandag, 22. januar 2024 - 14:30

Minik Dahl Høegh og Amo Handboll er så glade for hinanden, at de netop har forlænget kontrakten med et år mere, så den nu løber til sommeren 2025.

Minik Dahl Høegh, som bliver 39 i år, kom til klubben fra den danske håndboldligaklub TMS Ringsted efter sæsonen 2021/22, har aldrig lagt skjul på, at han er glad for at være i Sverige.

Amo Handball hører hjemme i den lille østsvenske by Alstermo med mindre end 1000 indbyggere 70 km fra Kalmar. I bil er det cirka 3½ time fra København.

Klubben rykkede før indeværende sæson op i den bedste svenske række HANDBOLLSLIGAEN for første gang nogensinde. En oprykning som Minik Dahl Høegh havde store aktier i. Aktuelt er klubben placeret som nummer 10 af 14 klubber. Så resten af sæsonen bliver sammen med klubbens nye træner en kamp for at overleve i rækken.

Minik Dahl Høegh er den næstældste spiller i den bedste svenske række.

Drømmer om VM

- I mange år har mit helt store mål været at komme til VM. Det har jeg drømt om siden, jeg for første gang i 2001 så de grønlandske spillere spille med ved VM i Frankrig. Hvis ikke jeg havde den drøm, var jeg nok stoppet med at være professionel håndboldspiller, fortæller Minik Dahl Høegh i en samtale med os.

Bruttotruppen til det grønlandske herrelandshold er i disse dage under landstræner Johannes Groths ledelse samlet i Ikast for at forberede sig til kvalifikationsturneringen til verdensmesterskaberne. En turnering som efter planen skal spilles i maj. Hvor turneringen skal spilles, er der endnu ikke truffet beslutning om.

- Jeg ved godt, at det hele skal flaske sig, hvis vi skal kvalificere os. USA som var med til VM sidste gang, er nok favorit igen.

- I den forbindelse har jeg et lille hjertesuk, siger Minik Dahl Høegh og fortsætter:

- Jeg håber meget, at der snart kommer en ny ”Minik”, som kan overtage efter mig, så jeg kan være vejleder og ikke spiller.

Det hårde skud

Håndboldverdenen rundt omkring er imponeret over, at Minik Dahl Høegh efter så mange år i tophåndbold har bevaret sit meget hårde skud. Normalt sker det for tophåndboldspillere, at deres skudkraft bliver mindre og mindre efterhånden som årene går.

Som i flere af de andre klubber, hvor Minik har spillet, er han også i Amo Handboll straffekastskytte.