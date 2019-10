Minik Dahl Høegh har fået en svær sæson

Knud Fl. Larsen Søndag, 06. oktober 2019 - 13:03

Minik Dahl Høegh er i gang med sin anden sæson i Ajax København. Klubben hentede den hårdtskydende venstreback før sidste sæson sammen med andre forstærkninger. Målet var af blande sig i topstriden i 1. division og komme til at spille med om oprykningen.

Det har været svært

Minik Dahl Høegh medgiver i en samtale, at det har været svært for klubben at få forventningerne indfriet.

- Der har hele tiden været noget, som ikke er gået vores vej. I sidste sæson var blandt andet to af vores bedste spillere ude det meste af tiden med skader. Det kunne naturligvis mærkes.

- I den nye sæson har jeg så været skadet. En mindre muskelskade har holdt mig ude i to kampe. Heldigvis går det nu fremad, fortæller Minik Dahl Høegh.

Den danske 1. division er blevet så god, at alle kan slå alle. Der er mange rigtig gode hold, som satser hårdt på at komme til at spille med om oprykningen til det forjættede land i Håndboldligaen.

Topscorer med 11 mål

Ajax København ligger aktuelt efter seks kampe på en tiendeplads med fire point. En sejr og to uafgjorte kampe er det foreløbig blevet til.

I de to kampe, hvor Minik Dahl Høegh var ude, blev det kun til et enkelt point. Fik så comeback for en uge siden i udekampen mod Odder. Minik Dahl Høegh overstrålede alt og alle. 11 mål blev det til i de to gange 30 minutter. Ajax København vandt kampen 33-25.

- Det er længe siden, at jeg har scoret 11 mål i en kamp, så det var rigtig dejligt at være med igen.

Nyt nederlag

Fredag aften var Minik Dahl Høegh og holdkammeraterne igen i kamp. På hjemmebane tabte de 26-31 til favoritterne til oprykningen, liganedrykkerne fra TMS Ringsted.

Minik Dahl Høeghs gode ven fra tiden i GOG målmanden Frank Mikkelsen vogter nu målet i TMS Ringsted. Frank Mikkelsen, som i en kort periode var inden omkring det grønlandske landshold, brillerede med den ene flotte redning efter den anden og holdt Minik Dahl Høeghs scoringer nede på to.