Mineselskab: 'Rent' guld fra Nalunaq kan blive en god forretning

Walter Turnowsky Mandag, 09. december 2019 - 10:00

Det guld som AEX Gold vil udvinde fra Nalunaq-minen skal være 'rent'. Og her tænker selskabet i denne forbindelse ikke på selve guldets renhedsgrad, men på måden, som det bliver udvundet på.

- Vi vil producere 'clean gold', sagde selskabets stifter og administrerende direktør, Eldur Olafsson på DI's Grønlands-konference.

Konkret betyder det, at man vil satse på høje standarder indenfor miljøbeskyttelse, arbejde sig hen imod at benytte vedvarende energi samt tage et samfundsansvar. Og det er ikke blot på grund af en høj mora, at AEX vil tage disse hensyn. Det giver nemlig også god mening ud fra et forretningsmæssigt synspunkt.

- 'Rent guld' opnår priser, der er 20 til 30 procent højere, forklarer Eldur Olafsson.

Selskabet satser på at nå en udvindingslicens for Nalunaq-minen i 2021.

AEX vil ikke selv producere grøn energi, men i området nær minen er der potentiale for både vind- og vandkraft, og selskabet satser på, at man ved at aftage den rene energi kan gøre det rentabelt for Nukissiorfiit at etablere vindmøller eller et vandkraftværk.

Går det regnestykke op, så vil også Nanortalik kunne få glæde af den energiproduktion, mener dur Olafsson.

Ud over efterforskningstilladelse til Nalunaq-minen har AEX yderligere to efterforskningslicenser i samme område.