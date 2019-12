Mineselskab: Grønland ligger godt placeret

Walter Turnowsky Søndag, 29. december 2019 - 07:54

Fjernt og utilgængeligt - det er nok det billede mange har af mulighederne for at udvikle en grønlandsk mineindustri.

Selskabet Bluejay Mining, der arbejder på at åbne en titanium-mine nær Dundas, har et helt andet syn på den sag.

- Grønland ligger strategisk godt placeret med god adgang til de globale markeder, siger Bo Steensgaard, executive director i Bluejay Mining.

Han henviser til, at det ikke er så langt at sejle til hverken USA eller Canada, samt at Europa også er indenfor rækkevidde. Han kom med vurderingen under Dansk Industris grønlandskonference før jul.

- Når der samtidigt er gode betingelser for dybvandshavne, så er der gode muligheder.

Bluejay Mining arbejder på en mine til udvinding af ilmenit, som er det råstof man udvinder Titanium fra. I september i år har Bluejay sejlet en last med ilmenit udvundet som forsøgsproduktion fra udvindingsområdet til Canada. Det tog omkring to døgn at laste skibet.

Christian Jervelund fra Copenhagen Economics er enig i, at Grønland ligger godt placeret.

- Med de nye sejlruter, der åbner, ligger Grønland centralt placeret i Arktis, sagde han på konferencen.

Bluejay Mining arbejder på at få en udvindingstilladelse i første halvår af det nye år.