Mineselskaber slipper billigere under coronakrisen

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 15. maj 2020 - 09:59

Naalakkersuisut har under et møde den 30. april besluttet at mineselskabers sikkerhedsstillelse til genetablering af områder efter mineaktiviteter skal sættes ned.

Det betyder, at mineselskaber der på nuværende tidspunkt har en udnyttelsestilladelse i Grønland, får lov af Naalakkersuisut til at have 50 procent mindre pengebeholdning til at genoprette miljøet omkring minen, efter endt minedrift. Selskaberne kan dermed bruge af de midler, der ellers var regnet som sikkerhed for oprydning og genetablering efter lukning af miner. Det gælder de næste to år.

Det kom frem under torsdagens åbne samråd om status på aktiviteter inden for råstofområdet, herunder lempelser som følge af coronakrisen.

Sikkerhedsstillelse Råstofloven i Grønland forpligter selskaber, der har en udnyttelsestilladelse til at have en nedlukningsplan, som holdes opdateret i forhold til udvikling af selskab og samfund. Nedlukningsplanen skal indeholde en sikkerhedsstillelse af midler, til blandt andet oprydning og genetablering af miljøet. Når ændrede forhold gør det påkrævet, kan Naalakkersuisut bestemme, at planen og sikkerhedsstillelse for dens gennemførelse skal ændres, lyder det i råstofloven.

- Det gælder for mineselskaber der har en udnyttelsestilladelse. Beslutningen gælder ikke for de mineselskaber, der har en efterforskningstilladelse i Grønland, sagde naalakkersuisoq for råstoffer, Vittus Qujaukitsoq (NQ) under samrådet.

Disse fem selskaber er omfattet:

Ironbark A/S

Hudson Greenland A/S

Black Angel Mining A/S

Greenland Ruby A/S

Dundas Titanium A/S

- Lempelsen på disse selskaber svarer til i alt 25 millioner kroner af deres sikkerhedsstillelse, sagde Vittus Qujaukitsoq under samrådet, som udvalg for erhverv og råstoffer har inviteret ham til.

Selskaberne får bedre likviditet på grund af lempelsen.

London Mining A/S og Nalunaq A/S får ikke del af lempelsen, da selskaberne endnu ikke har opnået en udnyttelsestilladelse.

Ekstra midler søges

Vittus Qujaukitsoq oplyser, at mineselskaber også har fået tilbudt en udskydelse af betaling af udgifter i forbindelse med sagsbehandling af udnyttelsestilladelser og efterforskningstilladelser. Mineselskaber kan betale deres udestående for i år frem til slutningen af 2. kvartal i 2021.

- Det forventes, at selskaberne tilsammen vil have en gæld på op mod 14 millioner kroner i slutningen af andet kvartal i 2021.

Han nævner tre muligheder for, hvad råstofstyrelsen kan gøre i forbindelse med de manglende indtægter.

Midler kan flyttes rundt internt på råstofstyrelsens konti for at dække det midlertidige tab. Hvis tabet bliver større end forventet, kan styrelsen blive nødsaget til at komme med bemærkninger til budgettet. Der kan ansøges om tillægsbevilling for at dække tabet.

- Naalakkersuisut udarbejder på nuværende tidspunkt en ansøgning om tillægsbevilling til udvalg for finanser. Hvis ansøgningen godkendes, giver denne Naalakkersuisut bemyndigelse til 20 millioner kroner til at dække over overforbruget i hovedkonto 66.01.05, oplyser Naalakkersuisoq for råstoffer, Vittus Qujaukitsoq.

Hovedkonto 66.01.05 dækker over indtægtsdækket myndighedsbehandling, som mineselskaber blandt andet betaler til i forbindelse med udgifter af sagsbehandling for eksempelvis udnyttelsestilladelser.