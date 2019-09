Mineselskab undgår inkassosag

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 13. september 2019 - 17:53

Mineselskabet Greenland Minerals blev truet med inkasso, hvis selskabet ikke inden 14 dage indbetalte 1,4 millioner kroner i restancer forbindelse med refusion af myndighedsbehandlingen i relation til ansøgningen om ibrugtagningen af minedriften ved Kvanefjeld.

I første omgang indbetalte selskabet 400.000 kroner, og stillede spørgsmål ved rigtigheden af restbeløbet på 1 million kroner.

Betal og klag derefter

Greenland Minerals, der ønsker at åbne en mine ved Kvanefjeld, hvor radioaktivt materiale indgår, fik besked på, at restbeløbet skulle indbetales, og at de efterfølgende kunne klage over beløbets størrrelse, hvilket Selvstyret så ville behandle.

Departementschef Jørgen T. Hammeken-Holm oplyser til Sermitsiaq.AG, at det fulde beløb blev indbetalt den 12. september, og at det skete inden for den fastsatte tidsfrist.

Selskabet tabte for nylig en klagesag til Selvstyret, og det har samtidig fået en henstilling om, at deres lobbyarbejde er uacceptabelt, da selskabet angiveligt har forsøgt at underminere Miljøstyrelsens autoritet.