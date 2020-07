Mineselskab erkender nyt olieudslip ved Det Arktiske Ocean

Ritzau Søndag, 12. juli 2020 - 14:34

Mineselskabet Nornickel har igen været skyld i et større olieudslip i det nordlige Rusland.

Over 40 ton brændstof er sluppet ud i et skrøbeligt miljø ikke langt fra Det Arktiske Ocean.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Nornickel var i maj også skyld i, at tusindvis af ton olie slap ud i havet fra en af virksomhedens fabrikker.

I juni erkendte selskabet at have stået bag det store udslip og suspenderede de ansvarlige ansatte på fabrikken for "åbenlyst brud på operationelle regler".

Det seneste udslip fandt sted omkring 100 kilometer fra byen Norilsk, der ligger nord for Polarcirklen.

Den beskadigede rørledning er blevet lukket, og derefter er arbejdet med at få indsamlet olien begyndt. Nornickel understreger, at olieudslippet ikke udgør nogen fare for mennesker i området.

Det er det seneste af en række nylige miljøskandaler i området.

Ved udslippet i maj slap 21.000 ton dieselolie fra et af virksomhedens kraftværker. Store dele af olien blev ledt ud i Det Arktiske Ocean.

Nornickel har desuden tidligere indrømmet at have lukket tusindvis af liter giftigt spildevand ud i floderne i området.